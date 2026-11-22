Ribera de Triana, en la calle Betis. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, el desbloqueo de la ribera de Triana "para el disfrute de los vecinos de Sevilla". La concejala socialista Encarnación Aguilar ha criticado la "parálisis de la gestión municipal", advirtiendo de que actualmente hay "un tercio de la calle Betis abandonada totalmente de la mano del señor Sanz".

La edil del PSOE ha enfatizado la "degradación" que sufre el solar de la antigua comisaría de la Policía Nacional, situado en el número 75 de la calle Betis, según ha concretado la formación en una nota. Tras el derribo del edificio en 2021, la parcela permanece "a la espera de que se culmine el trámite urbanístico con la Junta de Andalucía para ceder el terreno al Ayuntamiento e integrarlo como espacio libre público".

Ante este retraso, ha reprochado al primer edil su "pasividad" durante tres años y medio, puesto que "no ha hecho nada" para solicitar a la Junta de Andalucía el espacio de la antigua comisaría. La "dejadez" en este enclave estratégico de Triana ha provocado un "grave deterioro del entorno", según apuntan desde el PSOE de Sevilla. En este sentido, la edil socialista ha alertado de que el terreno "hoy en día es un nido de ratas e infecciones al encontrarse en condiciones lamentables".

Por ello, ha instado al Gobierno Municipal a acelerar la recepción del suelo para acometer su urbanización como zona ajardinada y peatonal, tal como se acordó durante el anterior mandato socialista. A este bloqueo patrimonial se suma la clausura de los Jardines María Jiménez, "agravando la pérdida de espacio público en la ribera". Aguilar ha criticado la "nula capacidad de organización de Urbanismo ante la instalación de un quiosco-bar en la zona".

"¿Por qué Sanz cierra cuatro meses un espacio público porque están haciendo unas obras?", ha cuestionado la socialista, preguntándose "si no se pueden compatibilizar los trabajos con que este parque esté cuidado y a disposición de los sevillanos".

A todo ello, se le añade el aplazamiento hasta 2027 del proyecto presentado durante la etapa en la alcaldía de Antonio Muñoz para reurbanizar el Paseo de La O y conectarlo con la calle Betis a través de una pasarela fluvial. "Es otro ejemplo más de la dejadez y de la incapacidad de Sanz para planificar y ejecutar proyectos que mejoren la calidad de vida de los barrios", ha afirmado la edil socialista.

Ante esta situación que "asfixia" el paseo fluvial y "perjudica el día a día de Triana", Aguilar ha exigido al equipo de Gobierno del Partido Popular para que actúe "de forma inmediata". "Recuperen el espacio de la comisaría" y "devuelvan el parque a los trianeros", ha concluido.