PSOE de Sevilla afea la "deficiente" planificación de accesos peatonales al Hospital Macarena durante la obra del Metro

Acceso al Hospital Macarena de Sevilla. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado este lunes 7 la "deficiente" planificación de los accesos peatonales al Hospital Virgen Macarena durante la obra de la línea 3 del Metro y ha exigido al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, su "mejora urgente" para reducir la "infinidad de molestias que sufren diariamente sus usuarios".

Según ha concretado la formación en una nota, el concejal socialista Nacho González ha apuntado al respecto que los itinerarios son "claramente insuficientes", se encuentran "completamente abandonados", con "numerosas grietas" en el pavimento y sus dimensiones estrechas "suponen un problema para las personas de movilidad reducida".

"Hay que recordar que miles de personas utilizan este hospital o vienen a trabajar. Muchas de ellas vienen en silla de ruedas o apoyados en andadores y los accesos están mal dimensionados para ellos", ha afirmado.

Para el concejal socialista, se trata de "otro síntoma más" de que el Ayuntamiento hispalense "no ha tenido en cuenta todas las derivadas posibles de una obra de este calado" y que inciden en la calidad de vida de unos vecinos que "están sufriendo molestias mucho más allá de lo exigible".

Así, González ha afeado el "abandono" de todas las barriadas que rodean a la obra, tales como Huerta del Carmen o El Cerezo, donde "apenas hay limpieza y no se cuidan los espacios públicos ni el arbolado". "El deterioro es constante sin que nadie haga nada por remediarlo", ha insistido.

Por todo ello, ha exigido a Sanz que arregle las aceras y reformule la organización de los itinerarios peatonales al Hospital Virgen Macarena para garantizar el acceso de las personas con movilidad reducida.

Del mismo modo, ha reclamado al Consistorio que atienda las necesidades de las barriadas del entorno de la obra, "que piden más limpieza y que no se abandone el cuidado del arbolado". "Estos son algunos ejemplos más de que al Señor Sanz le queda grande Sevilla y las grandes obras le tienen absolutamente desbordado", ha concluido González.