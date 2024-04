PSOE de Sevilla afea a Sanz los intentos de "manipular" la consulta de la Feria al prometer cambios en mitad del proceso

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este miércoles las maniobras del conjunto del gobierno local y del propio José Luis Sanz para "manipular" el resultado de la consulta sobre el formato de la Feria de Abril a partir de 2025, al prometer nuevos cambios en medio del proceso de votación, que "incluso contradicen sus votos en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla".

De hecho, según recoge el grupo socialista en una nota de prensa, "Sanz promete ahora, justo en mitad del periodo de sufragio, trasladar el festivo del miércoles al martes de Feria".

"En primer lugar, el cambio requiere mayoría en el Pleno municipal donde el PP está minoría, de ahí que, a día de hoy, está engañando a los sevillanos porque tal traslado no lo tiene garantizado. Y, en segundo lugar, el PP siempre ha sido partidario de devolver el festivo local al Día de San Fernando, detrayéndolo del festivo de Feria, como así consta en distintas votaciones cuando esta cuestión fue sometida al Pleno municipal: en unos casos votó quitar el festivo a la Feria, y en otros se abstuvo. La última vez, en octubre pasado, cuando el propio Sanz no le dijo que no a una moción de VOX para recuperar el festivo para San Fernando", ha explicado el concejal socialista y responsable de los temas de Participación Ciudadana en el PSOE municipal, Juan Tomás de Aragón.

Asimismo, el concejal se ha preguntado si esta promesa, que no puede cumplir por sí solo, y el hecho de que tanto Sanz como el resto de su equipo estén saliendo en tropel a defender el cambio en el formato de la Feria de Abril (de lunes a domingo) pese a que el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, dijo que el gobierno de la ciudad no se posicionaría ni a favor ni en contra de un modelo u otro, no obedecen a que "tienen acceso privilegiado a los resultados de las votaciones".

Por ello, De Aragón ha destacado que "si al gobierno de Sanz se le están suministrando al minuto cuál es el sentido de los votos, este hecho sería tremendamente grave, puesto que estarían ante una posición privilegiada para ir condicionando el resultado que quieren mediante una campaña orquestada que implica a todo su equipo, utilizando con fines partidistas los medios del Ayuntamiento de Sevilla y lanzando mensajes, como el festivo del martes de Feria que no puede garantizar, en medio del proceso de votaciones".

"En suma, están haciendo una campaña en pleno proceso de votación, lo cual dice muy poco de la limpieza del proceso y de la ética del gobierno municipal. Todo esto se ha convertido en un espectáculo ridículo con el José Luis Sanz pretende tapar su incompetencia en la gestión de los asuntos prioritarios en la ciudad", ha apostillado.

Por otra parte, ha criticado las caídas "constantes" de la plataforma informática para votar y la "posibilidad del fraude" en la descarga de los códigos QR denunciado por la Prensa local y que añaden aún "más sombras" sobre el proceso de votaciones en la consulta improvisada por Sanz, al mismo tiempo, el concejal del PSOE ha reclamado, además, que todos los grupos políticos de la Corporación hispalense puedan estar presentes en el momento en el que se recuenten los votos.