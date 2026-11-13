PSOE Sevilla alerta de "trabas" para celebrar un acto de memoria democrática pese al visto bueno de la Junta Electoral

Archivo - Rafael Recio (PSOE) en archivo. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sevilla ha alertado de "trabas" en el desarrollo de su campaña electoral en espacios públicos de la ciudad, al asegurar que el Ayuntamiento habría comunicado este viernes la imposibilidad de celebrar un acto sobre memoria democrática en el Centro Cívico La Buhaira previsto para este sábado, 14 de noviembre, pese a contar con una resolución favorable de la Junta Electoral de Zona.

En la resolución, fechada el pasado 12 de noviembre y consultada por Europa Press, se designa la atribución del salón de actos del Centro Cívico de la Buhaira entre las 8,30 y las 14,30 horas para el PSOE-A.

"Solicitamos el espacio hace una semana, la Junta Electoral resolvió favorablemente ayer y hoy, a menos de 24 horas del acto, el Ayuntamiento nos dice que no podemos utilizarlo por tareas de mantenimiento. ¿Cuándo se programaron esos trabajos? ¿Por qué no se comunicaron antes? ¿Cómo se explica que el Ayuntamiento plantee ahora un impedimento para utilizar un espacio autorizado por la Junta Electoral?", ha indicado el coordinador provincial de campaña del PSOE de Sevilla, Rafael Recio.

Además, ha remarcado "dificultades" para alquilar el pabellón deportivo de Pino Montano para el inicio de campaña y para disponer del Pabellón de la Navegación.

"Tres espacios públicos y tres obstáculos para nuestra campaña. Las instituciones no son propiedad de los partidos que las gobiernan. Exigimos transparencia, igualdad de trato y respeto a las decisiones de la Junta Electoral", ha apostillado.

Al respecto del acto previsto para la jornada del sábado, ha lamentado especialmente que el acto afectado estuviera dedicado a la memoria democrática, una cuestión, a su parecer, estrechamente vinculada a la defensa de las libertades y los valores constitucionales.

Por todo ello, la formación ha reclamado al Ayuntamiento "que haga públicos los motivos y la planificación de los trabajos de mantenimiento alegados y ha anunciado que estudiará las actuaciones oportunas ante la Junta Electoral de Zona para garantizar sus derechos durante la campaña".