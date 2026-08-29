El PSOE de Sevilla critica la "falta de rigor" de Sanz ante el inicio de las obras del Museo de la Hispanidad

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz,en el acto de descubrimiento de una placa homenaje a Luis Cernuda en el Paseo de los Poetas de la Generación del 27. A 27 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha exigido este sábado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, explicaciones por la "falta de rigor" demostrada con el inicio de las obras de adaptación en el Monasterio de San Clemente para el futuro Museo de la Hispanidad.

Según ha recogido la formación en una nota, Muñoz ha criticado que los trabajos se están ejecutando "empezando la casa por el tejado", al no existir ni haberse presentado públicamente un proyecto museográfico que avale la intervención patrimonial. Para el líder socialista, el arranque de estas obras sin transparencia supone "un paso más en un modelo de gestión basado en la improvisación y el pan y circo".

Muñoz ha alertado de que la "falta de rigor científico" ya ha dejado precedentes preocupantes en el mandato de Sanz, como los recientes errores ortográficos en la rotulación de la placa del poeta Luis Cernuda o las deficiencias en la conmemoración de la boda de Carlos V.

Además, el PSOE ha cuestionado asimismo que el Ayuntamiento haya otorgado el protagonismo del proyecto al Instituto de la Cultura y Sociedad --una entidad con sede en Madrid de escaso arraigo local--, mientras se "ningunea" a las grandes instituciones científicas y académicas afincadas en la capital hispalense.

"Resulta insólito que para un espacio sobre la Hispanidad se busque el respaldo fuera de Sevilla, ignorando el potencial de la Universidad de Sevilla, la Escuela de Estudios Hispano-Americanos o el Archivo General de Indias, que son las verdaderas garantes del rigor histórico que merece nuestra ciudad", ha subrayado el portavoz socialista.