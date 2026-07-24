El PSOE de Sevilla critica la "gran contradicción" del Plan Centro Vivo tras la suma de 4.217 alojamientos turísticos

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, interviene en el Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad del Ayuntamiento de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha criticado la "enorme contradicción" del 'Plan Sevilla Centro Vivo' presentado por el alcalde, José Luis Sanz (PP), tras la suma de 4.217 alojamientos públicos en el centro de la ciudad durante su mandato.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el Consistorio ha recurrido a la cifra global de 1.039 viviendas para presentar una "ambiciosa estrategia de recuperación del centro histórico", sin embargo, solo 272 viviendas se localizarán en el Casco Antiguo, mientras las 767 restantes serán distribuidas entre Nervión, Triana, Los Remedios y Macarena.

En este sentido, Muñoz ha apuntado que "para los turistas, 4.217 plazas reales durante el mandato de Sanz", mientras que "para los sevillanos, 272 viviendas en el Casco Antiguo sin presupuesto, sin calendario y sin garantías de ejecución".

Asimismo, el PSOE ha cuestionado la "propia naturaleza" del anuncio municipal que, según la documentación, no cuenta con una memoria económica, una programación detallada, un estudio de viabilidad ni con la tramitación formal que "requeriría una verdadera política municipal de vivienda", al mismo tiempo que se ha limitado a dos presentaciones remitidas a los medios de comunicación, ambas sin firma y "compuestas fundamentalmente por lemas, cifras generales y un mapa con 21 ubicaciones".

Al hilo, Muñoz ha advertido que un plan de vivienda "no es un eslogan ni una sucesión de diapositivas", sino que debe explicar cuestiones como "cuánto cuesta, de dónde sale el dinero, qué actuaciones necesitan modificaciones urbanísticas y cuándo empiezan las obras".

Además, el portavoz socialista ha señalado que el Centro Vivo ha sido presentado al margen del Plan Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación existente y sin haberse sometido previamente a los órganos municipales de decisión, por lo que ha criticado que Sanz "no ha presentado un plan, sino una campaña de comunicación política con medios públicos y orientada ya hacia las elecciones de 2027".

Igualmente, también ha afeado que varias de las actuaciones incluidas en dicho plan, proceden del Plan Municipal de Vivienda, diseñado durante el anterior Gobierno socialista y eliminado por el propio Ejecutivo de Sanz en julio de 2023, con proyectos recuperados como las actuaciones en García Ramos, Enrique el Cojo, Torneo 31 y Becas-Lumbreras.

De esta manera, ha manifestado que la política de vivienda de Sanz "consiste en paralizar proyectos, perder tres años y volver a anunciarlos cuando se acercan las elecciones".

VIVIENDAS SOBRE SUELOS DESTINADOS A EQUIPAMIENTOS

El Grupo Socialista ha expresado además su "preocupación" por la inclusión de terrenos y edificios destinados a equipamientos educativos, sanitarios o socioculturales, con ubicaciones señaladas como el edificio municipal de la calle Pajaritos, calificado como sistema general de interés sociocultural; el solar de la calle Campamento, destinado a uso educativo; y el terreno situado junto a la iglesia de los Gitanos, también calificado como educativo y cedido a la Junta de Andalucía para la construcción de un colegio.

Además, también ha sido incorporado el suelo del antiguo Equipo Quirúrgico, donde un convenio con la Junta de Andalucía contemplaba la construcción de un Centro Hospitalario de Alta Resolución, según ha apuntado el grupo.

En esta línea, Muñoz ha advertido que Sevilla "necesita vivienda pública", aunque también colegios, centros sanitarios y equipamientos de proximidad, por lo que también ha reclamado al alcalde que explique qué servicios públicos se perderían, qué alternativas se ofrecen y qué conversaciones se han mantenido con la Junta antes de anunciar el cambio de uso de esas parcelas.

Por otro lado, Antonio Muñoz ha subrayado que, a pesar de que el Gobierno municipal ha utilizado la pérdida de población residente como "argumento" para presentar Centro Vivo, ha continuado sin incorporar medidas eficaces para frenar el crecimiento del alojamiento turístico, de manera que se ha limitado a anunciar bonificaciones fiscales y ayudas para que determinados propietarios "conviertan voluntariamente viviendas turísticas en viviendas habituales", pero no ha planteado una moratoria general, un plan reforzado de inspección ni mecanismos suficientes para devolver alojamientos al mercado residencial.

Del mismo modo, ha recordado que PP y Vox han votado en contra de las 43 propuestas presentadas por el Grupo Socialista en el Pleno extraordinario de vivienda, entre ellas medidas de control, inspección y paralización de nuevas autorizaciones de alojamiento turístico.

En consecuencia, el portavoz socialista ha solicitado establecer una moratoria de tres años para nuevas autorizaciones de cualquier modalidad de alojamiento turístico, acompañada de un plan de inspección y medidas para recuperar viviendas para el alquiler habitual, así como ha reclamando una estrategia integral que "combine vivienda pública, rehabilitación, protección del comercio tradicional, equipamientos de proximidad y límites firmes al crecimiento turístico".

"El centro no volverá a estar vivo porque Sanz le ponga ese nombre a una presentación. Estará vivo cuando haya viviendas asequibles, colegios, centros de salud, comercio cotidiano y barrios en los que los sevillanos puedan desarrollar su proyecto de vida", ha concluido Muñoz.