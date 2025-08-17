PSOE Sevilla critica a la Junta que instale una oficina para los vecinos de Martínez Montañés fuera del barrio

Archivo - La concejal del PSOE Sonia Gaya, interviene durante el pleno extraordinario (imagen de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Sonia Gaya, ha criticado la "errática" actuación tanto del Gobierno municipal como de la Junta de Andalucía en relación con el Polígono Sur, y ha reclamado que las políticas públicas se adapten a las necesidades reales de sus vecinos.

Gaya ha apuntado que este verano la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), anunció la rehabilitación y demolición de algunos edificios en la barriada Martínez Montañés, así como la apertura de una oficina de atención ciudadana para tramitar cuestiones relacionadas con estas viviendas.

"Esa oficina ya existía y fue cerrada por AVRA hace tres años, trasladándose a otro lugar. Y ahora pretenden invertir 214.000 euros en rehabilitar un local que ni siquiera está en Martínez Montañés, sino en La Oliva, obligando a los vecinos a desplazarse para poder ser atendidos", ha señalado.

La concejala socialista ha subrayado que esta decisión "no tiene sentido" en un barrio donde "ni siquiera existe conexión directa de transporte público, si la línea 30 no llega a Martínez Montañés, es difícil garantizar cualquier tipo de servicio público en la zona".

En este sentido, Gaya ha insistido en reclamar "la restitución completa de las líneas de autobuses y la puesta en marcha de políticas que favorezcan la integración real del Polígono Sur con el resto de la ciudad".

"Para ello es imprescindible dotar al barrio de más servicios públicos, más recursos y más infraestructuras. No se trata de anuncios puntuales, sino de un compromiso sostenido que atienda las necesidades de sus vecinos y vecinas y acabe con años de abandono", ha concluido.