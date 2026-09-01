El PSOE de Sevilla critica la reapertura del Lope de Vega por tener obras inacabadas para los próximos dos años

Archivo - Fachada del Teatro Lope de Vega - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha acusado este martes al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de presentar como terminadas las obras del Teatro Lope de Vega cuando el espacio reabrirá de forma parcial tras tres años cerrado y con nuevos trabajos previstos durante otros dos años.

En este sentido, la concejal socialista Myriam Díaz ha celebrado que Sevilla recupere la programación del teatro, pero ha advertido de que la reapertura anunciada por el alcalde "confirma que las obras no están terminadas y, lo que es más preocupante, que la seguridad sigue estando en entredicho".

"Después de tres años con el Lope cerrado, Sanz va a reabrir un teatro con una parte clausurada porque no puede garantizarse su utilización con seguridad. Y estamos hablando precisamente de un teatro cuyo cierre se justificó por razones de seguridad", ha añadido en referencia a la grada Paraíso, que no podrá utilizarse en esta nueva etapa.

Asimismo, la concejal socialista ha indicado que el gobierno de Sanz llegó a poner a la venta localidades de esta grada "antes de comprobar que reunía las condiciones necesarias para abrir al público". "No estamos hablando de una cuestión menor, ya que primero se venden las entradas y después se descubre que esa zona no puede abrir. Cuando hablamos de seguridad, la improvisación es inadmisible", ha afirmado.

Para Díaz, la comparecencia del alcalde ha dejado al descubierto "una contradicción difícil de explicar" sobre los tres años de cierre del teatro: "Sanz ha faltado a la verdad con los sevillanos", dado que durante estos años ha pretendido justificar que era "imprescindible" mantener cerrado completamente el Lope para poder ejecutar las obras y ahora anuncia que va a seguir haciendo trabajos durante otros dos años, por otros cinco millones de euros, sin cerrar el teatro ni suspender la programación. "Las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo", ha señalado.

OBRAS COMPATIBLES

El PSOE ha considerado que esta circunstancia obliga al alcalde a explicar por qué Sevilla ha tenido que permanecer tres años sin uno de sus principales espacios culturales si parte de las actuaciones "podían haberse compatibilizado con la actividad del teatro", tal y como ahora sostiene el propio gobierno municipal.

Además de la grada Paraíso, quedan pendientes trabajos relacionados con la accesibilidad y los ascensores, la impermeabilización de las cubiertas, los aseos, los servicios y los camerinos. "Lo que Sanz ha presentado hoy como una obra terminada es un teatro que abre a medias y en el que habrá obras durante dos años más. Celebramos que vuelva el Lope, pero después de tres años cerrado Sevilla merecía que reabriera completamente terminado y con todas sus dependencias en condiciones de seguridad", ha agregado Díaz.