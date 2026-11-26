Archivo - Imágenes de las obras del metro de Sevilla avanzan en la avenida Doctor Fedriani. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado la "falta de planificación y el desastre de gestión" del Gobierno de José Luis Sanz y del Partido Popular en torno a las obras de la Línea 3 del Metro a su paso por la Macarena.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el concejal socialista Nacho González ha señalado que, después de meses afirmando que las obras van en plazo, la Junta de Andalucía haya reconocido finalmente el retraso de los trabajos en cuatro meses, y solamente 24 horas después, las propias empresas adjudicatarias "han desmentido esta afirmación situando en el doble de tiempo de retraso al respecto de lo anunciado por el Gobierno andaluz".

En este sentido, ha apuntado que el Partido Popular está intentando "minimizar los efectos negativos de esta obra, ocultar los problemas y engañar a la ciudadanía", ha señalado González, que ha considerado que esta situación "vuelve a demostrar la falta de transparencia y de capacidad de gestión del PP tanto en el Ayuntamiento como en la Junta".

Asimismo, ha lamentado que los vecinos de la Macarena vienen sufriendo como consecuencia de la ejecución de las obras, dificultades de tráfico, problemas de suministro eléctrico y de agua, cortes de gas, interrupciones de internet y perjuicios a los negocios de la zona, que no están recibiendo el apoyo necesario para afrontar esta situación. "Todos estos problemas eran perfectamente previsibles antes de que comenzaran las obras", ha afirmado.

"Lo que estamos viendo es la consecuencia de una absoluta falta de planificación y coordinación, que está perjudicando el día a día de miles de vecinos y la actividad económica del distrito", ha adicionado.

En esta línea, en febrero de 2025 el Consistorio "tuvo que forzar" la celebración de un Pleno extraordinario de la Junta Municipal del Distrito Macarena para reclamar medidas ante las afecciones de las obras.

En aquella sesión, celebrada el 5 de febrero de 2025, se aprobó por mayoría la creación urgente de una mesa de diálogo permanente con vecinos, comerciantes y colectivos del entorno, así como la adopción de medidas para reorganizar la movilidad, garantizar los suministros y apoyar al tejido comercial.

Sin embargo, según ha apelado González, el Gobierno municipal "no ha dado cumplimiento efectivo a aquellos acuerdos". "Por eso, junto a las entidades vecinales, hemos forzado al Gobierno municipal a convocar para el próximo lunes 30 de noviembre un nuevo Pleno extraordinario de la Junta de Distrito que tendrá lugar en el Centro Social Virgen de los Reyes a las 12,00 horas*, ha aseverado el concejal socialista.

Este Pleno extraordinario cobra especial urgencia ante el comienzo del tramo 4 de las obras, que llevará los trabajos hasta Ronda de Capuchinos y extenderá las afecciones a nuevas zonas de la ciudad, mientras los comerciantes de León XIII y los vecinos de Cruz Roja y de la avenida de Miraflores tendrán que afrontar a partir de ahora nuevas dificultades de movilidad y acceso a sus viviendas y negocios.

Además, en el documento registrado para su debate en la Junta Municipal del Distrito Macarena, el Grupo Socialista ha planteado un conjunto de medidas destinadas a garantizar que la ejecución de las obras de la Línea 3 del Metro no se traduzca en un deterioro de las condiciones de vida de los residentes ni en un perjuicio irreversible para la actividad económica de la zona.

Entre las propuestas ha destacado la elaboración y presentación de un Plan Integral de Movilidad y Reordenación del Tráfico, que contemple itinerarios alternativos, accesos a garajes, pasos peatonales seguros, recorridos accesibles, zonas de carga y descarga y planes específicos para vehículos de emergencia, así como una planificación de las afecciones al transporte público, con especial atención a las líneas de Tussam, las paradas provisionales y los servicios metropolitanos.

A su vez, los socialistas han exigido un Plan de medidas para "garantizar el mantenimiento de los suministros básicos, que incluya el abastecimiento de agua, el suministro eléctrico, el gas y las redes de telecomunicaciones, con información previa y transparente sobre posibles interrupciones y actuaciones".

Por su parte, el tercer bloque plantea un Plan de apoyo al tejido empresarial, comercial y de servicios, con medidas eficaces para evitar la pérdida de negocios y puestos de trabajo, e insta a la Junta de Andalucía a participar en su desarrollo.

El PSOE reclama también el cumplimiento inmediato de los acuerdos aprobados el 5 de febrero de 2025, mediante la constitución de las mesas de diálogo permanente con vecinos, comerciantes, la comunidad educativa y los agentes sociales del distrito, además de elevar los acuerdos de la Junta Municipal al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla.