PSOE de Sevilla exige una comisión local de seguridad en la Macarena por "falta de Policía Local y reiterado vandalismo"

Motos quemadas como consecuencia de actos vandálicos en la barriada de La Carrasca, en el distrito Macarena. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido la convocatoria urgente de una Comisión Local de Seguridad en el Distrito Macarena ante el "clima de inseguridad extendido en los últimos años" que sufren los vecinos de la zona. Al respecto, el concejal socialista Nacho González ha criticado el "abandono" y la "desidia" del Gobierno Municipal, que lleva tres años sin convocar esta sesión, "pese a las reiteradas quejas y reclamaciones de vecinos y entidades" ante los problemas que sufren en su día a día, tales como episodios vandálicos, botellonas y ruido constante a altas horas de la madrugada.

"Todo ello acompañado de la ausencia de Policía Local", añade la formación en una nota de prensa. Dicha situación ha provocado la recogida de más de 1.600 firmas por parte de vecinos que piden un "inmediato refuerzo del servicio", destaca el PSOE.

Asimismo, los residentes denuncian "incumplimientos constantes" de las ordenanzas municipales tanto en materia de ruido como de consumo de alcohol en la vía pública, según afirma el Grupo Socialista en su comunicado.

A ello se le suman los "episodios de vandalismo" que se repiten "con mucha frecuencia: el último de ellos fue la quema de hasta seis motos en la barriada de La Carrasca en la madrugada del pasado martes". Además, los vecinos "lidian habitualmente" con peleas en la calle y "la presencia generalizada de aparcacoches ilegales y agresivos, según denuncian los vecinos".

Tal como indica el edil socialista, este cúmulo de situaciones ha provocado un "deterioro de la convivencia" ante la "desidia de Sanz y su equipo de Gobierno". "Es incomprensible que no se haya convocado la Comisión Local de Seguridad en lo que va de mandato. Exigimos que se convoque a la mayor brevedad posible, de la forma más operativa posible, y también en un formato abierto que permita a los vecinos y entidades del distrito participar, informar y ser informadas de los asuntos que afectan a este clima de inseguridad", ha concluido.