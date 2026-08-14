PSOE de Sevilla exige explicaciones a Sanz sobre los impagos del personal de 'Sevilla Concilia'

Archivo - La edil del PSOE Encarnación Aguilar - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido explicaciones urgentes al alcalde, José Luis Sanz, por los problemas relacionados con el pago de los salarios del personal de Sevilla Concilia, una situación que ha afectado a la programación de las actividades del mes de agosto.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el Ayuntamiento recibió 1.542.476 euros para 'Sevilla Concilia' dentro del Plan Corresponsables, aunque el pasado mes de junio la Junta de Gobierno Local ha aprobado devolver 589.522 euros, correspondientes a la parte de la subvención que había quedado sin ejecutar, lo que supone el 38 por ciento de los fondos concedidos.

Asimismo, las familias han sido informadas de que el funcionamiento habitual del servicio "podría verse alterado durante los próximos días" y ya se les ha comunicado el "aplazamiento de salidas a la piscina y al cine".

A su vez, la concejala socialista Encarnación Aguilar ha reclamado al Gobierno municipal que "aclare" la situación y qué medidas ha tomando para garantizar el cobro de las nóminas y la continuidad del servicio, a vez que ha afeado que el proyecto ha sido vendido como "una gran apuesta del Ayuntamiento" pero las familias "vuelven a encontrarse con problemas"

De esta manera, el PSOE ha señalado que este episodio se ha producido después de las "dificultades surgidas al comienzo del verano con las condiciones de acceso de menores con necesidades educativas especiales", y a su vez, la convocatoria de 2026 introdujo para determinados menores el requisito de disponer de "suficiente autonomía personal", lo que ha provocado las protestas de familias obligó al Gobierno a rectificar.

Por ende, el Grupo Socialista pedirá también que el Ayuntamiento explique las incidencias actuales y las medidas adoptadas ante la empresa responsable del servicio.