Archivo - Vista panorámica de la calle Betis, en el barrio de Triana, desde el Paseo de Colón, en la orilla opuesta del río Guadalquivir. A 7 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una propuesta a debatir en el Pleno de este jueves para revitalizar las barriadas de Triana de Santa María, El Tardón, Los Ángeles y El Carmen, cuyos vecinos "llevan años comprobando cómo se deterioran los servicios públicos" en sus calles por el "abandono sistemático" del Partido Popular de José Luis Sanz.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la concejala socialista Encarnación Aguilar ha ha señalado que los vecinos de estas barriadas "se han acostumbrado a vivir entre calles sucias e insalubres, sin mantenimiento y donde se evidencian necesidades urgentes de reurbanización".

"Estas barriadas se han convertido en un refugio para los trianeros que han sido expulsados de la zona más histórica del barrio por la turistificación descontrolada. Sin embargo, el abandono municipal se ha convertido en un serio problema que complica el día a día de unos vecinos cansados de esperar soluciones", ha explicado la edil.

En este sentido, ha presentado el caso de El Tardón "paradigmático de la falta de gestión", ya que sus residentes "soportan desde hace años graves deficiencias en la limpieza viaria y focos continuos de deterioro de la convivencia vecinal", además de la pervivencia del tendido eléctrico aéreo y obsoleto que supone un "riesgo evidente y diario para la seguridad en sus calles".

Por su parte, la Barriada Santa María "sigue esperando" un proyecto integral de reurbanización en lugar de los parches del Gobierno Local. "Sus vecinos sufren problemas estructurales que se traducen en hundimientos del firme, acerados destrozados y acumulación constante de charcos", ha añadido la concejal.

Asimismo, la Barriada de Los Ángeles "acusa un deterioro diario que resulta crítico para las personas mayores y con movilidad reducida, quienes tienen que sortear continuos socavones en las aceras. Estos vecinos conviven además con un grave déficit de plazas de aparcamiento y una acumulación inaceptable de suciedad".

Finalmente, la Barriada El Carmen se ha consolidado como "la zona más castigada y olvidada de todo el distrito", dado que a juicio de Aguilar, "al destrozo de los parques infantiles y de un viario reventado por raíces de árboles sin mantenimiento, se suma una auténtica emergencia de salubridad pública". "La falta sistemática de inversión en planes de desinsectación y desratización ha provocado graves plagas de ratas y cucarachas en viviendas y espacios públicos, manteniendo además un grave problema de aislamiento por la paralización del proyecto del Tanque de Tormentas", ha lamentado.

"Tener a vecinos conviviendo a diario con plagas de ratas y cucarachas demuestra que José Luis Sanz ha dejado a la deriva a la Triana trabajadora. Es un suplicio higiénico inaceptable para una gran capital", ha advertido Encarnación Aguilar.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN INMEDIATA Y RESCATE

Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha exido en su propuesta al Pleno un paquete de medidas concretas para estas barriadas, apostando por soluciones definitivas para los vecinos que sustituyan a la política de parches del PP de Sanz.

En primer lugar, se ha exigido elaborar y licitar durante este mismo ejercicio presupuestario un proyecto de reurbanización integral para Santa María, seguida de la propuesta para ejecutar un Plan Extraordinario de Infraestructuras y Viario para El Tardón y Los Ángeles.

Por último, los socialistas han reclamado la puesta en marcha urgente de un Plan Integral de Rescate para El Carmen. "Triana no puede soportar más tiempo la división entre un escaparate turístico deshumanizado y unos barrios residenciales condenados a la degradación de sus servicios básicos", ha concluido la concejala socialista.