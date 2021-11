El PSOE de Sevilla ofrece un frente común a los sindicatos para combatir el desempleo juvenil en la provincia

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha anunciado este miércoles que la nueva dirección provincial socialista que salga del próximo congreso va a establecer "equipos de trabajo permanentes y coordinados con los sindicatos para que, desde una visión conjunta y coincidente, de los problemas de la provincia seamos capaces de buscar soluciones", especialmente en materia de empleo juvenil.

Así lo ha confirmado Fernández tras mantener un encuentro con el secretario general de UGT de Sevilla, Juan Bautista Ginés, y la Ejecutiva del sindicato, en el que ha asegurado que el PSOE y la UGT van a "recorrer juntos un camino buscando siempre el bienestar y progreso de los sevillanos", ha recogido el PSOE en una nota de prensa este miércoles.

En esta reunión, la primera de una ronda de contactos que va a llevar a cabo el nuevo secretario general del partido con distintos sectores, la Ejecutiva de UGT de Sevilla le ha trasladado informes y estudios sobre la situación sociolaboral de la provincia y un diagnóstico de las necesidades en materia de infraestructuras. "No es un encuentro cualquiera ni es casual. He querido que mi primera reunión fuera con UGT de Sevilla por todo lo que nos une y porque no tenemos ni un minuto que perder", ha reiterado Javier Fernández.

El "objetivo común y la meta" de ambas organizaciones es la "defensa del empleo digno y de calidad", ha manifestado el dirigente provincial socialista, que ha lamentado que el paro suba en Sevilla y en Andalucía mientras que baja en España, hecho por el que se ha preguntado "dónde están los 600.000 empleos que Moreno prometió en campaña electoral".

En esta línea, el secretario general del partido ha expresado su "preocupación" por las altas tasas de desempleo juvenil, por la siniestralidad laboral y por la precariedad en el mercado de trabajo y ha reclamado al gobierno andaluz que ponga en marcha una nueva convocatoria de planes de empleo municipales.

Por su parte, el líder de UGT de Sevilla ha destacado que el nuevo secretario general del PSOE de Sevilla es "un amigo, un buen gestor público y un gran conocedor" de la realidad de una provincia que tiene "muchos problemas", y se ha mostrado convencido de que ambas organizaciones "van a trabajar muy bien" en esta etapa.