PSOE de Sevilla pide al alcalde que "deje de estorbar y trabaje" para ampliar Museo de Bellas Artes "lo antes posible"

Archivo - Fachada del Museo de Bellas Artes de Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha pedido al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que "deje de estorbar y trabaje para que la ampliación del Museo de Bellas Artes sea una realidad lo antes posible", después de que haya vuelto a cuestionar el emplazamiento del proyecto y anunciado su intención de abordar el asunto con un futuro Gobierno del PP.

Según ha precisado la formación en una nota, Muñoz ha incidido en que la ampliación en el Palacio de Monsalves y la antigua biblioteca de la calle Alfonso XII responde a un consenso alcanzado ya entre el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía. Un acuerdo que estableció dónde debía crecer el museo y que "Sanz está poniendo en cuestión al proponer otras ubicaciones".

"Las dos administraciones comparten una solución para ampliar el Bellas Artes. Sanz se ha encontrado con ese consenso y, en lugar de trabajar para hacerlo realidad, está rompiéndolo y devolviéndonos a un debate que ya estaba resuelto", ha señalado.

Al hilo, el portavoz socialista ha advertido de que Sevilla lleva "demasiado tiempo esperando" esta ampliación "como para que el alcalde añada nuevas incertidumbres". "El Ministerio ha reactivado el proyecto sobre los inmuebles acordados. Lo que corresponde al Ayuntamiento es contribuir a que avance, no cuestionar ahora su ubicación y plantear que hay que esperar a otro Gobierno. Las necesidades del museo no pueden depender de las preferencias partidistas del señor Sanz", ha afirmado.

En relación, Muñoz ha destacado que la incorporación de ambos inmuebles permitiría ganar cerca de 8.000 metros cuadrados para exponer fondos que actualmente no pueden mostrarse y albergar nuevas colecciones, exposiciones y actividades.

"Ese acuerdo permitiría ampliar la capacidad del museo, mostrar mucho más de su patrimonio y ofrecer nuevas posibilidades culturales a Sevilla. Si el alcalde quiere un proyecto ambicioso, que trabaje para conseguirlo en los espacios previstos. Proponer otro emplazamiento implica volver a empezar y prolongar aún más la espera", ha manifestado.

En este sentido, el portavoz socialista ha reclamado que los avances administrativos se traduzcan en un calendario concreto y ha instado al Ayuntamiento a aprovechar su participación en el proceso para defender las necesidades de la pinacoteca.

"Sanz tiene que decidir si quiere que el Bellas Artes se amplíe o si prefiere que siga esperando hasta que gobierne su partido. Su obligación es defender los intereses de Sevilla, respetar el acuerdo que alcanzaron las administraciones y trabajar para que esta ampliación salga adelante. Que deje de estorbar", ha concluido.