El PSOE Sevilla pide al Ayuntamiento que asuma sus "reiterados fallos" en la gestión de la ría de la Plaza de España

La ria de la PLaza de España con verdina, diez días después de su llenado. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido al Gobierno de José Luis Sanz que deje de "ocultar la realidad" sobre el estado de la ría de la Plaza de España, donde ha aparecido verdina diez días después de su llenado, y asuma la "acumulación de fallos" de gestión.

Según ha precisado la formación en una nota de prensa, el edil socialista Juan Tomás de Aragón ha reclamado al equipo del Gobierno Municipal que "asuma su responsabilidad", dé explicaciones y encargue una evaluación técnica para "descartar problemas" que comprometan la integridad estructural del recinto monumental.

Asimismo, ha traído a coalición que el vaciado del recinto, efectuado el pasado 24 de julio, ha sido justificado por el propio Consistorio como un arreglo de fugas, grietas y deficiencias en las juntas y fondos que generaban unas "pérdidas de agua" que ya se intentaron reparar en 2025.

Si bien el Gobierno local ha explicado que la temprana aparición de verdina es "habitual", De Aragón ha asegurado que ha recurrido a especialistas, quienes han confirmado que "se trata de una falta de previsión".

Por ello, ha solicitado un "informe técnico formal" para conocer si la gestión "a base de parches e improvisación" ha afectado a la estructura de la construcción. "Hace falta rigor técnico para garantizar la salud de un monumento que es una de las principales tarjetas de visita de Sevilla", ha concluido.