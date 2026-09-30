PSOE de Sevilla reclama a la Junta que facilite que una joven de Sanlúcar con discapacidad siga accediendo a su FP

Archivo - Imagen de recurso de una persona en silla de ruedas - FUNDACIÓN ONCE - Archivo

SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz, Rafael Recio, ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía que facilite a Ana Laura, una joven de Sanlúcar La Mayor (Sevilla) con discapacidad motórica, los recursos que necesita para cursar Formación Profesional en "igualdad de condiciones".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, los socialistas sevillanos llevarán al Parlamento andaluz el caso de Ana Laura después de que la Junta de Andalucía "haya retirado el apoyo curricular que venía recibiendo y que necesita para cursar Formación Profesional en condiciones de igualdad".

En este sentido, Rafael Recio, ha exijido a la Consejería una respuesta que "garantice los apoyos humanos y educativos necesarios" para que Ana Laura "pueda continuar estudiando en condiciones de igualdad".

"Ana Laura no pide que le regalen nada. Pide que no le quiten los medios que necesita para demostrar lo que sabe", ha señalado Recio, quien ha advertido de que "la inclusión educativa no consiste simplemente en permitir que una persona con discapacidad se matricule; consiste en eliminar las barreras que le impiden estudiar en igualdad de condiciones".

Asimismo, ha indicado que el "largo camino de lucha" emprendido por Ana Laura y su familia comenzó en 2020, cuando cursaba Bachillerato en el IES Locus Solis del muncipio y "perdió el apoyo curricular debido a que la regulación aplicada entonces lo circunscribía a las enseñanzas obligatorias". Tras la denuncia pública de la familia y una iniciativa del PSOE en el Parlamento, la Consejería acabó "facilitándole nuevamente un profesor de apoyo y anunció que había iniciado los estudios para modificar aquella regulación".

A pesar de ello, el socialista ha lamentado que seis años después, Ana Laura "vuelve a encontrarse ante la misma barrera administrativa". "No puede ser que cada nueva etapa educativa obligue a una persona con discapacidad a empezar de cero la batalla por su inclusión", ha abundado.

Además, el parlamentario ha apuntado que desde 2025 existe un "nuevo marco normativo" para la FP andaluza que recoge en el artículo 8 del Decreto 147/2025 que la Consejería "debe fomentar la equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, adoptando las medidas y adaptaciones de acceso al currículo necesarias para las personas con necesidades específicas de apoyo educativo".

Por ello, el PSOE registrará una iniciativa parlamentaria para preguntar al Gobierno andaluz "qué actuaciones va a adoptar para garantizar a Ana Laura los apoyos humanos y educativos necesarios para cursar el ciclo formativo de Gestión Administrativa durante el curso 2026/2027 en condiciones de igualdad".