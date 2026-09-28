El alcalde de Sevilla, trasladado al hospital al sufrir una indisposición tras su intervención en un foro

Archivo - José Luis Sanz en su despacho durante la entrevista. Archivo. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha sido trasladado este lunes, 28 de septiembre, a un centro médico tras sufrir una indisposición durante su intervención en el Foro ABC Azvi.

Así lo han confirmado fuentes municipales a Europa Press, si bien han expresado que el primer edil está recuperándose.

En un mensaje en redes sociales, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha trasladado su "afecto" a Sanz y le ha deseado una "pronta recuperación".

"Espero que las pruebas vayan bien y que pronto pueda volver a casa", ha destacado el socialista, que ha enviado un afecto al regidor.

A estos deseos de pronta recuperación se ha sumado la concejala socialista Sonia Gaya, quien ha empleado de igual forma sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo. "Me sumo a los deseos de que todo vaya bien".