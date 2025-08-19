PSOE Sevilla reprocha a Junta que "más 60.000 vecinos deben desplazarse para ser atendidos por el cierre de Urgencias"

Archivo - La secretaria de Igualdad del PSOE de Sevilla, Myriam Díaz Rodríguez. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE de Sevilla, Myriam Díaz, ha instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que "pare el desvío de dinero público hacia clínicas privadas y devuelva a la ciudadanía una Sanidad Pública que sea gratuita, universal y de calidad". Asimismo, ha denunciado que "más de 60.000 vecinos del entorno más cercano a la capital se ven obligados a desplazarse a otras localidades debido al cierre de algunos servicio de Urgencias por parte del Gobierno andaluz".

En este contexto, Díaz ha manifestado en una nota que, durante estos siete años, Moreno ha gestionado la Sanidad Pública con "crueldad, con afán privatizador y al margen de las necesidades de la gente, destrozando por completo este servicio". Asimismo, ha afirmado que "el problema de tardar más de 20 días en recibir atención del médico adjudicado, de la falta de pediatras y de los meses de espera o años para tener una cita con las especialidades tiene un nombre: Moreno"

Al hilo de lo anterior, ha alertado sobre las consecuencias "devastadoras" que tiene para las familias, en particular, y para la población, en general, que los responsables públicos "impidan el acceso a los servicios sanitarios en condiciones de normalidad".

Para la secretaria de Igualdad del PSOE de Sevilla, "esto no es fruto de la casualidad, sino una cuestión ideológica y de modelo". En este sentido, ha señalado que el problema "se deba a que Moreno no concibe los servicios públicos como un derecho de la ciudadanía". "Su modelo es el de la privatización", ha añadido.

Asimismo, ha denunciado que el presidente del Ejecutivo andaluz "está construyendo una red de clientes de clínicas privadas que reciben millones de euros procedentes del dinero de todos los andaluces, mientras se abandona a los centros de salud de barrios y pueblos, y se perjudica a profesionales como médicos y pediatras".

"SIN SERVICIOS DE URGENCIAS 24 HORAS"

Por otro lado, Díaz ha subrayado que "todo esto forma parte de un plan de desmantelamiento de la Sanidad Pública", y ha puesto el foco en la situación de las Urgencias 24 horas. Así, ha señalado que "en los últimos siete años, el cierre de estos servicios en varios municipios del entorno de la capital ha obligado a más de 60.000 personas a desplazarse a otras localidades para recibir atención sanitaria urgente".

En los casos de Tomares, La Puebla del Río, Olivares, Villaverde del Río y Alcolea del Río, "se trata de una reivindicación de años, con movilizaciones vecinales, incluso demandadas por los propios Ayuntamientos", ha apostillado.

"A esto se suma también la intención de eliminar una UVI móvil en Sevilla capital, quedando solo tres UVI móviles operativas para 700.000 habitantes", ha reclamado, toda vez que ha calificado esta situación de "un verdadero despropósito".

La secretaria de Igualdad del PSOE de Sevilla ha criticado que "en las clínicas privadas no paran las obras y reformas, mientras los centros de salud públicos presentan cada vez deficiencias más graves por la falta de inversión en mantenimiento de las infraestructuras". "Los techos de centros de Salud como La Candelaria en Sevilla, Dos Hermanas o El Coronil se derrumban literalmente", ha reprochado.

CIERRE DE QUIRÓFANOS

En este contexto, Díaz se ha referido al cierre de quirófanos en hospitales como "algo muy grave", al tiempo que ha señalado que "durante el mes de agosto se han cerrado más del 60% de los quirófanos del Hospital Virgen del Rocío, el 28% en el Virgen Macarena, o el 66% en el Hospital de Osuna".

En relación con la atención pediátrica, la portavoz socialista se ha preguntado: "¿Hay algo más cruel que recortar en la sanidad dirigida a los niños?", para afirmar que "eso es precisamente lo que está haciendo Moreno".

En esta línea, ha denunciado que el actual Gobierno de la Junta "ha dejado sin pediatra" al Centro de Salud del Campo de las Beatas, en Alcalá de Guadaíra, así como a varios centros en la Sierra Sur y la Sierra Norte. También en Sevilla capital, los centros de salud La Plata-Palmete y Doctor Pedro Vallina, en Sevilla Este, se encuentran en la misma situación, según ha advertido. "Todo ello, ignorando y despreciando las quejas de padres y madres", ha añadido.

EL CASO "PARADIGMÁTICO" DEL HOSPITAL MILITAR DE SEVILLA

Por último, la secretaria de Igualdad del PSOE de Sevilla se ha referido al Hospital Militar de Sevilla por tratarse de un caso "paradigmático" en la gestión de Moreno. "Un hospital que el PP quiso convertir en el buque insignia de su gestión sanitaria y lo que está haciendo es el ridículo más espantoso", ha reprochado, para insistir en que "quizás lo menos relevante sea que se haya inaugurado cuatro veces".

No obstante, ha indicado que "es importante que los sevillanos sepan que este Hospital, después de una inversión millonaria procedente de Fondos Europeos, actualmente Moreno lo está desmantelando, ya que la UCI está cerrada desde abril y el material se está trasladando a otro centro".

Por último, Díaz ha concluido pidiendo a Moreno "que abandone la política de recortes, pare de una vez el desvío de dinero público a las clínicas privadas y devuelva a los ciudadanos lo que es suyo: una Sanidad Pública gratuita, universal y de calidad".