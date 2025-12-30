La Junta de Andalucía convoca las ayudas económicas para víctimas de violencia de género por casi 1,8 millones

Archivo - La Junta está "trabajando" en ampliar la ayuda a huérfanos por violencia de género más allá de los 18 años - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha convocado las dos líneas de ayudas económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, a mujeres víctimas de violencia de género para el ejercicio 2026 con un presupuesto conjunto de 1.750.000 euros.

Según ha detallado la Junta en una nota, "esta inversión triplica los fondos destinados en 2018, que sumaron 565.000 euros". El plazo de presentación de las solicitudes es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. La convocatoria, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), establece que estas ayudas van dirigidas a "cubrir las necesidades de mujeres víctimas de violencia de género, así como de las personas a cargo, con el fin de facilitar la recuperación y potenciar la autonomía para la salida de la situación de violencia".

En esta ocasión se ha optado por la convocatoria mediante tramitación anticipada para 2026 con el propósito de "no interrumpir los plazos de las solicitudes, garantizándose de esta manera el derecho de las mujeres andaluzas víctimas de violencia de género".

La convocatoria incluye dos líneas de subvenciones: una para víctimas de violencia de género y otras para mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recurso y especiales dificultades para obtener un empleo.

Así, la convocatoria de la Línea uno de ayudas económicas a víctimas de violencia de género cuenta con un presupuesto de 250.000 euros y la Línea dos de ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo es de 1,5 millones. De esta forma, el presupuesto conjunto de ambas líneas asciende a 1.750.000 euros, "el triple que en 2018".

Además, la resolución firmada por la directora del IAM, Olga Carrión, prevé que la cuantía prevista podrá ampliarse por incrementos en el crédito disponible, en cuyo caso se podrá aprobar una resolución complementaria que incluya solicitudes que, aun cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del presupuesto.

Por tanto, las ayudas de la Línea uno están dirigidas a mujeres acogidas en el Servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género del IAM o haberlo estado en el plazo de seis meses con anterioridad a la solicitud, con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que cuenten con un Informe positivo del equipo técnico emitido por el Centro Provincial de la Mujer o el propio servicio integral.

La cuantía de la ayuda varía según las circunstancias personales, familiares y/o sociales de la solicitante, no obstante, el importe mínimo será de una vez el SMI vigente y el máximo será de seis veces el SMI vigente.

APOYO A LAS VÍCTIMAS

Mientras tanto, las ayudas de la Línea dos están dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género, domiciliadas en Andalucía, que acrediten la situación de violencia de género y que carezcan de rentas superiores al 75% del SMI vigente. Es decir, que acrediten insuficiencia de recursos y unas especiales dificultades para obtener un empleo, así como para la concesión.

Al igual que en la Línea uno, la cuantía varía según las circunstancias personales y/o familiares de la solicitante, pero "el importe mínimo será de seis meses de subsidio por desempleo y el máximo será de 24 meses". Estas ayudas son compatibles con cualesquiera de las previstas en la Ley 35/1995, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, así como con cualquier otra ayuda de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género.

No obstante, las solicitudes se presentarán conforme a los modelos que figuran en el anexo de la convocatoria publicada en el BOJA. Además, tanto las solicitudes como los diferentes formularios se podrán obtener en el Portal de la Administración de la Junta, en la página web del IAM, así como en la sede del IAM y en sus ocho Centros Provinciales de la Mujer. La documentación se podrá presentar, además de en el registro electrónico de la Administración de la Junta.