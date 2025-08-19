El PSOE de Sevilla urge al Ayuntamiento soluciones ante los cortes de luz en Bellavista: "No puede mirar a otro lado"

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Sevilla ha instado al Ayuntamiento de la localidad a "ofrecer soluciones provisionales que palíen puntualmente los efectos de estos apagones, mientras se ejecutan los cambios necesarios" y ha mostrado su apoyo a los vecinos del barrio sevillano Bellavista que, según ha comentado, han denunciado a lo largo del verano "cortes continuos de suministro eléctrico".

En un comunicado, el PSOE ha expresado que, en su opinión, debería ser el Ayuntamiento de Sevilla, a través del distrito, quien ofrezca soluciones "al menos transitorias". Además, ha calificado de "inaceptable" que la empresa eléctrica Endesa "siga dando largas sin acometer las inversiones necesarias". Por ello, ha exigido también al Gobierno municipal que reclame a la Junta de Andalucía "presión" a la compañía eléctrica.

"El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado: debe ser firme y trasladar a la Junta la exigencia para que actúe ya frente a la compañía. No se trata de un problema puntual. El acceso a un suministro eléctrico estable y seguro no es un privilegio, es un derecho y Bellavista merece el mismo respeto que cualquier otro barrio de Sevilla", ha apuntado la concejala socialista Carmen Fuentes en el comunicado.

Además, el PSOE ha advertido de que los cortes denunciados por los vecinos suponen "un grave riesgo para la salud pública" en "pleno verano y con alertas naranjas y rojas por altas temperaturas".

"Se trata de personas mayores y dependientes que necesitan respiradores, de bebés y niños que sufren horas sin luz ni refrigeración, y de familias trabajadoras que no pueden ni cocinar para sus hijos. Esto no puede seguir ocurriendo en un barrio de Sevilla en pleno siglo XXI", ha añadido Fuentes.

Según han afirmado los vecinos en la nota difundida por el grupo municipal, la red eléctrica de Bellavista "lleva más de cuarenta años sin modernizarse", por lo que han evidenciado la necesidad de "modernizar estas instalaciones obsoletas".