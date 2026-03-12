La Puebla del Río (Sevilla) celebrará el tercer encuentro hispanoluso 'Sabores de Frontera'

Libertad Fernández, concejala de Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Puebla del Río, y Carmen Vargas y Joaquín González, representantes del colectivo Desde las márgenes. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio ribereño de La Puebla del Río acogerá por tercer año consecutivo un "auténtico festival para los sentidos": el encuentro hispanoluso 'Sabores de Frontera', que se ha presentado este jueves en la Casa de la Provincia y que se celebrará durante los días 10, 11 y 12 del próximo mes de abril.

Se trata de un evento más que consolidado, que viene a tender puentes para deshacer fronteras entre España y Portugal. Durante esas fechas se reunirán escritores, músicos y pintores de los dos países vecinos para compartir, convivir e intercambiar amistad, vida y arte, informa en un comunicado.

Durante la presentación, Libertad Fernández, concejala de Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Puebla del Río, y Carmen Vargas y Joaquín González, representantes del colectivo Desde las márgenes, entidades que colaboran en la organización del encuentro, han destacado que "la positiva aceptación de ediciones anteriores nos hace pensar que vamos por el buen camino, de manera que en la presente edición, ampliaremos la programación y todos los actos serán de libre acceso hasta completar aforo".

La programación está integrada por recitales, exposiciones de arte y conciertos, que tendrán como escenario el riquísimo y variado patrimonio histórico, humano y paisajístico de La Puebla del Río, con la gastronomía jugando un importante papel, según se ha señalado.

"Contaremos, como siempre, con las figuras más notables e influyentes del panorama artístico hispanoluso, que podrán interactuar con el público en general y donde a buen seguro surgirán nuevas propuestas, ideas y proyectos que vengan a enriquecer el futuro de nuestras respectivas lenguas".

"Desde el Ayuntamiento y el citado colectivo, queremos hacer extensiva la invitación a cuantos amantes del arte quieran acercarse y sumar a este encuentro hispanoluso, que se nos antoja ya imprescindible dentro del panorama cultural transfronterizo", concluye el comunicado.