Los pueblos de Sevilla afrontan la lluvia con cierres y medidas preventivas: "No hay miedo, pero sí precaución"

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un impermeable en Sevilla. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias localidades sevillanas, entre ellas Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Fuentes de Andalucía, La Puebla de los Infantes, Lebrija, Lora del Río y la propia capital, han concentrado durante la madrugada de este miércoles la mayor parte de los avisos relacionados con incidencias provocadas por las intensas lluvias en la provincia, según datos del 112.

Esta situación ha motivado que varios Ayuntamientos hayan tomado diversas medidas, como cierres de parques u otros espacios públicos aunque, tal y como han expresado a Europa Press, el ambiente entre los vecinos en un día de alerta naranja por lluvias en Sevilla determinada por la Aemet no es de miedo ni intranquilidad, aunque los consistorios se preparan para tomar precauciones.

En Alcalá de Guadaíra, por ejemplo, se han cerrado parques y jardines y se ha solicitado la colaboración ciudadana ante la alerta naranja. Según el Consistorio, la mejora de infraestructuras ha contribuido a mitigar los efectos de inundaciones previas, que se daba en cierta medida debido a la orientación norte-sur del río Guadaíra. Hasta el momento, las incidencias han sido leves, destacando el rescate de un hombre en un túnel de la A-92 y algunas anegaciones puntuales en calles, sin mayor trascendencia.

En Lebrija el Ayuntamiento decretó el cierre de parques públicos durante la jornada, como San Benito, el parque Francisco García Barejones, el parque Carlos Cano, así como la entrada al Polideportivo por Avenida El Cuervo y el Campo de Fútbol 5. Los servicios municipales han intervenido en unos 16 incidentes durante la madrugada, principalmente relacionados con la retirada de árboles caídos y la asistencia a vehículos afectados por acumulaciones de agua. El Consistorio ha insistido en que, por el momento y a la espera de la evolución de la jornada, la situación está controlada.

Lora del Río ha activado la fase de preemergencia, solo de forma preventiva y como medida de vigilancia ante los posibles acontecimientos que pudieran desarrolarse. Asimismo, se han cerrado preventivamente parques, zonas verdes, e instalaciones deportivas de la localidad durante la jornada, aunque el Consistorio ha expresado que continuará informando de nuevas medidas o actualizaciones si fuese necesario.

En Dos Hermanas, la tormenta de madrugada activó los servicios de emergencia, Policía Local, bomberos y operarios de Emasesa. Según han concretado fuentes municipales a esta agencia, los dos tanques de tormenta de la ciudad, recientemente modernizados, han gestionado con eficacia el volumen de agua acumulado, limitando las inundaciones a bolsas de 2 o 3 centímetros en algunas viviendas y calles.

Fuentes de Andalucía también ha activado su dispositivo de emergencia, coordinando bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y operarios de mantenimiento. El alcalde, Francisco Martínez, ha destacado que las precipitaciones no han causado grandes incidencias, más allá del desprendimiento de un pequeño muro y algunas incidencias de alcantarillado, todas atendidas con rapidez.

En Sevilla capital, el Ayuntamiento ha activado el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia. Los servicios operativos permanecen alerta, en una medida preventiva que busca anticiparse a posibles riesgos. Los efectivos municipales de jardinería y limpieza se han sumado a las labores de vigilancia y atención de incidencias, a la espera de la evolución de la jornada. De momento, la última incidencia ha consistido en la caída de un árbol en la Avenida Ronda del Tamarguillo que ha afectado a dos carriles de circulación.

Hasta el momento, todos los consistorios coinciden en señalar que la situación se mantiene tranquila, sin incidentes de mayor gravedad, aunque permanecen alertas ante la posibilidad de nuevas lluvias durante la tarde, cuando se esperan precipitaciones que podrían generar nuevas incidencias. Las autoridades insisten en extremar la precaución y seguir las indicaciones oficiales.

Cabe enmarcar que la Agencia Estatal de Metereología mantiene un aviso nivel naranja por lluvias hasta las 21,00 horas y un aviso amarillo por tormentas y lluvias, con vientos con rachas máximas de 80 kilómetros por hora.