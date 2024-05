La Real Maestranza de Caballería de Sevilla entrega sus premios universitarios y de investigación a la UPO

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Universitarios Real Maestranza de Caballería de Sevilla, entregados en la tarde de este martes en la sede de la corporación por el teniente de hermano mayor y el rector de la Universidad Pablo de Olavide, reconocen el esfuerzo académico y la excelencia alcanzada por egresados y egresadas de la institución académica.

De este modo, la entidad otorga un premio por cada uno de los centros que imparten estudios de grado en la universidad. Por otro lado, se ha hecho entrega del XIV Premio de Investigación Real Maestranza de Caballería de Sevilla-Universidad Pablo de Olavide, que en esta ocasión ha reconocido el trabajo de Adrián Granados Navarro, profesor ayudante doctor del área de Filología Inglesa de la UPO, según informa en un comunicado.

La relación de premiados por sus expedientes académicos, correspondiente a las promociones egresadas en el curso 2021/2022, por cada uno de los centros es la siguiente: Facultad de Ciencias Empresariales, Ana Cruz González Calzadilla, Grado en Administración y Dirección en Empresas (docencia en inglés); Facultad de Ciencias Experimentales: Francisco Guerra García, Grado en Biotecnología, y en la Facultad de Derecho, Laia Porcar Ahicart, Grado en Derecho Hispano-Alemán.

Asimismo, en la Facultad de Ciencias Sociales, el galardón ha recaído en Elena Rodríguez Cañero, Grado en Educación Social; mientras que en la de Humanidades ha sido para Ana Manzano Barrero, Grado en Humanidades. En la Facultad de Ciencias del Deporte, ha sido distinguida Teresa Armengol Moreno, Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y en la Politécnica Superior, Adrián Gil Gamboa, Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información ha resultado premiado.

Por otra parte, Adrián Granados Navarro ha recibido el XIV Premio de Investigación Real Maestranza de Caballería de Sevilla-Universidad Pablo de Olavide, por su trabajo en lingüística aplicada sobre el desarrollo de la biliteracidad, uso del lenguaje académico en dos lenguas, del alumnado, titulado 'Evidence for the interdependence hypothesis: a longitudinal study of biliteracy developmental in a CLIL bilingual setting'.

En su investigación, demuestra que el desarrollo lingüístico en una lengua se transfiere a todas las lenguas que el hablante estudia o conoce, conclusiones que son de aplicación para el sistema de educación secundaria bilingüe. Adrián Granados estudió Traducción e Interpretación en la Pablo de Olavide y se doctoró en esta universidad en 2022, año en que defendió su tesis 'Sociolingüística de la biliteracidad: Análisis computacional de un corpus bilingüe en contexto de inmersión y estudio socioeconómico-competencia'.