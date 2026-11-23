Archivo - Concierto de la Orquesta y Coro Nacionales de España, en foto de archivo. - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla y el Teatro de la Maestranza han renovado su convenio de patrocinio para la temporada 2026-2027, dando continuidad a una alianza histórica que se remonta a los primeros años de actividad del coliseo sevillano y que constituye uno de los ejemplos más consolidados de mecenazgo cultural en la ciudad.

Según ha detallado el teatro en una nota de prensa, desde la temporada 1992-1993, la Real Maestranza de Caballería ha mantenido una estrecha vinculación con el Teatro, convirtiéndose en una de las instituciones pioneras en apoyar su programación artística. Más de tres décadas de colaboración que reflejan un compromiso sostenido con la promoción de la cultura, la excelencia artística y el enriquecimiento de la vida cultural de Sevilla.

Esta renovación reafirma la voluntad compartida de ambas instituciones de seguir impulsando la música y las artes escénicas, contribuyendo a consolidar el papel del Teatro de la Maestranza como uno de los principales referentes culturales de Andalucía y del panorama nacional.

El respaldo de la Real Maestranza de Caballería adquiere "especial relevancia" por su trayectoria histórica y su arraigo en la sociedad sevillana. Su labor de mecenazgo, vinculada a la conservación del patrimonio, la cultura y el conocimiento, encuentra en el Teatro de la Maestranza un espacio de referencia desde el que continuar proyectando su compromiso con la ciudad.

Por su parte, el Teatro de la Maestranza afronta la temporada 2026-2027 bajo el lema 'AMOR EN VIVO', con una programación que reúne grandes títulos del repertorio operístico, conciertos, danza y propuestas escénicas de primer nivel, reafirmando su vocación de ofrecer una programación artística diversa y de calidad.

La continuidad de esta alianza pone de manifiesto el valor de las relaciones institucionales construidas sobre la confianza y el compromiso a largo plazo, así como la importancia del mecenazgo para garantizar la vitalidad y proyección de las principales instituciones culturales.