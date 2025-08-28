La Real Orquesta de Sevilla abre la temporada con un concierto "divulgativo" y "a precios populares" dedicado a Mahler

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) dará inicio a su nueva temporada de conciertos 2025/2026 el próximo jueves 4 de septiembre en el Teatro de la Maestranza de la capital andaluza con un concierto dedicado al compositor Gustav Mahler, que recibe el título 'Mahler y la belleza'. Esta cita inaugural tendrá un "marcado tono divulgativo" con "precios populares" y estará bajo la dirección de la maestra gaditana Irene Delgado-Jiménez.

Según ha informado la Sinfónica sevillana en una nota, el espectáculo, enmarcado en el ciclo 'Feeling ROSS', contará con la participación de la mezzosoprano Alicia Naranjo, ganadora del Premio ROSS en el Certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla 2024, y "permitirá a los aficionados disfrutar de uno de los compositores más apasionantes del último siglo".

Este carácter "divulgativo" del primer concierto, que supone la antesala de la temporada de abono que arrancará una semana más tarde con la Sinfonía no 2 de Mahler, se debe, según ha explicado la ROSS, a que Delgado-Jiménez ofrecerá explicaciones en vivo que "facilitarán a los asistentes las claves necesarias para disfrutar aún con mayor profundidad las tres sinfonías completas programadas en la temporada".

El programa se abrirá con 'Blumine', una "página orquestal de juventud" que Mahler "concibió inicialmente como parte de su Primera Sinfonía", continuará con 'Lieder eines fahrenden Gesellen', el primer "gran ciclo de canciones" que Mahler "escribió inspirado en su propia experiencia vital con el amor no correspondido" y posteriormente encontrará a 'Urlicht', el cuarto movimiento de la 'Sinfonía no2 Resurrección'.

Esta pieza, según ha detallado la Orquesta, "combina una profunda espiritualidad con una sencillez conmovedora, y funciona como antesala de la grandiosidad final de la sinfonía". Como cierre del programa se interpretará el 'Adagietto' y el 'Rondo-Finale' de la Sinfonía nº 5 de Mahler.

Este concierto se enmarca en una temporada en la que la ROSS dedicará una parte de su programación a la obra de Gustav Mahler. La Sinfonía nº 5 se interpretará en el séptimo programa de abono y la Sinfonía nº 6, 'Trágica', en el decimocuarto.

La propuesta estará complementada con el ciclo de actividades divulgativas 'Mahler y la belleza', que incluye dos conferencias impartidas por el director Lucas Macías, coincidiendo con los conciertos que él dirigirá dentro del ciclo Sinfónico. Asimismo, en mayo de 2026 se celebrará un segundo ciclo de conferencias, comisariado por el compositor y catedrático Alberto Carretero, en torno a la Sinfonía nº 6, con la participación de especialistas del ámbito musical.

Las entradas para el concierto 'Mahler y la belleza' están disponibles en la página web oficial de la ROSS. Por su parte, aún están a la venta los abonos para la temporada 2025/26. La venta presencial de abonos se reabrirá el próximo 2 de septiembre en la taquilla del Teatro de la Maestranza, en horario de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas.

Las adquisiciones podrán realizarse igualmente por teléfono llamando al 954 56 16 69 en el mismo horario de taquilla y de manera online a través de la zona personal de la página web de la ROSS, en www.rossevilla.es y hasta el 10 de septiembre.