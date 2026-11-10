La Regata Sevilla-Betis alcanza su edición número 60 y repite llegada frente a la Torre del Oro

La concejal de Deportes, María Tena, en la presentación de la 60ª Regata Sevilla-Betis - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Regata Sevilla-Betis, 'el derbi del río', ha presentado este martes su 60ª edición, que se celebrará este sábado, 14 de noviembre, y volverá a enfrentar a las tripulaciones béticas y sevillistas en las categorías de aspirantes, veteranos y absoluta, tanto masculina como femenina.

Al igual que ya ocurrió el pasado año, el punto de llegada de la prueba será la Torre del Oro, "un enclave único que además facilitará el seguimiento por parte de los aficionados tanto en las márgenes del río como desde los puentes", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

En la presentación, la delegada de Deportes del Ayuntamiento, María Tena, ha destacado "el arraigo" que la Regata Sevilla-Betis tiene en la ciudad, "como lo demuestra las sesenta ediciones de la prueba", y ha remarcado "el ejemplo de sana rivalidad, convivencia y pasión por el deporte que cada año nos brindan los remeros, técnicos y aficionados".

Durante la presentación se han anunciado las tripulaciones de las seis embarcaciones que competirán el domingo, las de aspirantes y veteranos sobre una distancia de 500 metros y las absolutas sobre 5.200 metros.

Para todos los aficionados que quieran disfrutar de la llegada, la organización instalará gradas y habilitará puntos de restauración en el Paseo Marqués de Contadero junto a la Torre del Oro. Asimismo podrá seguirse en directo desde el carril bici paralelo a la dársena. Además, será retransmitido en directo y podrá seguirse en RTVE Play, Canal Sur y a nivel internacional en el canal de Youtube de World Rowing.

En cuanto a la competición, al ser año par ha correspondido a Betis la elección de la calle, anunciando su capitán, Tomás Jurado, la elección de la calle más próxima a Sevilla, por lo que los botes sevillistas irán por la calle de Triana, tal y como confirmó su capitán Jaime Canalejo.