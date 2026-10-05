Registrado un terremoto de magnitud 2,9 con epicentro en Alanís sentido en varios puntos de la Sierra Norte de Sevilla

Registrado un terremoto de magnitud 2,9 con epicentro en Alanís (Sevilla) sentido en varios municipios de la Sierra Norte - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 2,9 en la escala de Richter ha sido registrado a primera hora de este lunes, 5 de octubre, con epicentro en la localidad sevillana de Alanís y que ha sido sentido en varios municipios de la Sierra Norte.

Según la información publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), consultada por Europa Press, el movimiento sísmico se ha producido a las 05.56 horas a los 10 kilómetros de profundidad.

El seísmo se ha sentido con intensidad II-III en Guadalcanal y con intensidad II en los municipios sevillanos de Alanís, Cazalla de la Sierra, El Pedroso, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto, además de en Azuaga, Granja de Torrehermosa y Usagre, en la provincia de Badajoz.