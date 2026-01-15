Rego insta a reforzar protocolos de acoso y exigir responsabilidad a las comunidades tras caso Sandra Peña en Sevilla

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una entrevista en la Cadena SER Andalucía. - CADENA SER ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha instado este jueves a "materializar" y "dotar de contenido" figuras como la coordinación de bienestar en los centros escolares con el objetivo de fortalecer los protocolos de prevención y actuación frente al acoso en el marco de casos como el de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó en octubre tras sufrir acoso escolar. En este sentido, ha destacado la necesidad de "velar por los menores en las comunidades autónomas", así como en otros ámbitos de actuación del Estado, una tarea en la que ha solicitado gran "exigencia" colectiva.

"Hay algunas herramientas que son útiles y que deben ser aplicadas. Por ejemplo, las figuras de coordinación de bienestar en los centros escolares, que tienen que ser una realidad, materializarse y estar dotadas de contenido porque la ley ya lo recoge. Los protocolos tienen que funcionar en los centros", ha explicado Rego en una entrevista en el espacio informativo 'La Ventana Andalucía' de la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha señalado que existe una "cadena de responsabilidad" que debe "velar por los menores en las comunidades autónomas" y en los distintos ámbitos de competencia del Estado y de los distintos territorios, al tiempo que ha subrayado que, a nivel colectivo, "debemos ser exigentes, muy exigentes", en lo referido al acoso escolar en este sentido.

Rego, que ha aprovechado la ocasión para trasladar su "solidaridad y cariño" a las familias y entorno afectivo de los afectados por este tipo de situaciones, ha enmarcado que, desde el Gobierno central, se están llevando a cabo varias líneas de actuación en este sentido.

En primer lugar, ha señalado que se está ampliando la Ley de Protección de la Infancia Frente a la Violencia (Lopivi). Según la responsable, la modificación ya está redactada y se encuentra en la fase final de negociación con el área de Justicia del Gobierno, a espera de poder ser llevada próximamente al Consejo de Ministros. Según ha explicado, se trata de una ley que "ampliará y protegerá a los niños, también frente a la violencia en el entorno escolar".

Asimismo, ha señalado los entornos digitales como espacios "perjudiciales" que inciden "de manera negativa" en los casos de acoso. Al hilo, ha mencionado la normativa para regular el 'sharenting', la práctica de padres que comparten en redes sociales información o vídeos de sus hijos.

Para Rego, esta regulación es "fundamental" dado que, a su juicio, existe un problema colectivo con los entornos digitales, dado que "han venido para quedarse, pero no se garantizan los derechos de los niños".

"Tenemos una ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y que ya de alguna manera pone coto a todo esto, pero estamos trabajando en otra ley más, que tiene que ver con la exposición y la sobreexposición de niños en redes sociales, uno de los elementos que facilitan, desgraciadamente, que haya situaciones de acoso tan complicadas y terribles para muchos niños", ha añadido.

Preguntada sobre la posibilidad de establecer una edad mínima para acceder a las redes sociales, Rego ha enfatizado que la ley que actualmente se encuentra en tramitación establece como edad mínima los 16 años, requiriendo un consentimiento concreto para poder acceder.

Al respecto, la ministra ha mostrado su confianza en el consenso que despierta la ley entre las diversas fuerzas políticas. "Ya estamos en la fase en la que se han planteado las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Hay muchas que son muy positivas y mejoran la ley, y creemos que goza de muchísimo consenso. Esta normativa pone límites a las plataformas, regula el entorno digital, plantea cambios en el Código Penal para determinados delitos y garantiza los derechos y libertades de niños y niñas en el entorno digital, algo que representa un punto de inflexión desde nuestro punto de vista", ha concluido.