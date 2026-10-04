Las reservas de alojamientos rurales rondan el 65% en Sevilla para el Puente del Pilar

Archivo - Alojamiento rural en la provincia de Sevilla - DIPUSEVILLA - Archivo

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de alojamientos rurales de la provincia de Sevilla rondan en estos momentos el 65 por ciento para el Puente del Pilar. El festivo nacional del 12 de octubre cae este año en lunes y "ello se refleja en un mayor porcentaje, en relación con otros fines de semana de este otoño". La cifra supera ligeramente la media en Andalucía, que se sitúa en el 60%.

De este modo, los datos son mejores que el pasado año, al registrarse una demanda con diez puntos más, según la información facilitada a Europa Press por el portal especializado EscapadaRural.com. El Puente del Pilar es una de las "fechas clave" para el turismo rural, junto con el de la Constitución y la Inmaculada, en diciembre. No en vano, la ocupación el resto de fines de semana sin festivo "suele caer varios puntos".

No obstante, la ocupación de los alojamientos rurales en la provincia de Sevilla para este último trimestre irá subiendo de forma paulatina, como ocurre año tras año, conforme avance este periodo.

En este sentido, Sevilla se aproxima también a la cifra de ocupación nacional, consolidando su atractivo como destino rural en estas fechas y aumentando más de diez puntos porcentuales su ocupación si se compara con la de 2025. Este repunte refleja que cada vez más viajeros "eligen escapar del entorno urbano y apostar por experiencias en plena naturaleza".

En líneas generales, se observa una evolución positiva en la comunidad autónoma, con un comportamiento especialmente destacado en las provincias de interior. El caso de Jaén es el más representativo, al encabezar este ranking con un 83% de ocupación y una subida de 29 puntos respecto al periodo anterior.

Destinos como Córdoba (74%), Málaga (65%) y Granada (63%) también experimentan incrementos muy significativos de entre 10 y 15 puntos porcentuales. En cambio, el comportamiento no ha sido uniforme en toda la región, ya que provincias como Huelva (61%) y Cádiz (58%) sufren retrocesos de diez y un punto porcentuales, respectivamente, en relación con el pasado año, "lo que refleja un cambio en la distribución de la demanda".