RETE reúne en Sevilla a expertos e instituciones en un foro de Portus, referente en el diálogo puerto-ciudad

La presidenta de RETE, Teófila Martínez, en el acto de presentación del número 50 de Portus - RETE

SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades (RETE) ha celebrado este jueves en Sevilla el acto de presentación del número 50 de su revista científica digital Portus, una edición conmemorativa que marca un hito en los 25 años de trayectoria editorial de la organización y refuerza su posicionamiento como referente internacional en el ámbito de la integración puerto-ciudad.

El encuentro, desarrollado en el salón de actos de Turismo de Sevilla y organizado con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Sevilla, ha reunido a expertos, responsables portuarios y representantes institucionales en una jornada centrada en el análisis, el intercambio de conocimiento y el debate sobre los retos y oportunidades que afrontan las ciudades portuarias en el contexto actual, informa RETE y el Puerto de Sevilla en un comunicado conjunto.

La sesión ha sido inaugurada por la presidenta de RETE, Teófila Martínez, y el presidente de la APS y vicepresidente de RETE, Rafael Carmona, quienes han coincidido en destacar la relevancia de la publicación y del espacio de diálogo generado en torno a ella. Martínez ha puesto el acento en el carácter estratégico de Portus como herramienta de conocimiento acumulado, al tiempo que ha subrayado que la celebración del número 50 "trasciende lo editorial para convertirse en un reconocimiento a los 25 años de trayectoria de RETE".

En su intervención, ha destacado que la revista ha servido desde sus inicios para documentar y compartir el aprendizaje colectivo sobre la evolución de las relaciones puerto-ciudad a escala internacional, reflejando cómo distintas ciudades han ido avanzando en modelos de integración cada vez más complejos.

En clave más operativa, ha señalado el caso de Cádiz "como un ejemplo paradigmático de oportunidad urbana, con la incorporación de cerca de 400.000 metros cuadrados de suelo portuario a la ciudad, un espacio "vital" para paliar la escasez estructural de suelo en el casco histórico y generar nuevas zonas verdes, equipamientos y actividad económica".

Por su parte, Carmona ha defendido la integración puerto-ciudad como un eje central en la estrategia del Puerto de Sevilla, poniendo en valor la transformación ya realizada en antiguos muelles --como el Arenal, Nueva York o Las Delicias-- y avanzando en una nueva fase de reconversión de espacios portuarios históricos. En este sentido, ha explicado que la Autoridad Portuaria trabaja en la reordenación urbana de muelles, tinglados y almacenes vinculados al legado del canal de Alfonso XIII, con el objetivo de que, en el horizonte de 2029, estos espacios pasen a tener un uso plenamente ciudadano.

Asimismo, ha destacado la recuperación del puente de Alfonso XIII como elemento icónico dentro de un gran parque portuario, concebido como mirador y espacio de conexión entre ciudadanía y actividad logística, integrando patrimonio, paisaje y operativa portuaria en una misma experiencia urbana.

La jornada ha continuado con el bloque 'Portus 50: Un legado en conversación', un diálogo de alto valor simbólico y técnico protagonizado por Rinio Bruttomesso, fundador de RETE y de la revista Portus, y José Luis Estrada, primer presidente de la asociación y director de la publicación en los últimos años.

Moderado por la propia presidenta de RETE, este espacio ha permitido recorrer la evolución del pensamiento puerto-ciudad a lo largo de un cuarto de siglo, poniendo en contexto los avances logrados y los desafíos aún pendientes. Esta conversación ha permitido hacer balance de la evolución del pensamiento puerto-ciudad en las últimas décadas, repasando cómo la integración entre ambos ámbitos ha pasado de ser un reto puntual --centrado en conflictos de uso del suelo y externalidades portuarias-- a convertirse en un eje estructural de la planificación territorial.

Desde una perspectiva experta, este bloque ha puesto sobre la mesa la transición desde modelos de separación funcional hacia enfoques de coexistencia inteligente, donde la competitividad logística, la calidad urbana y la identidad cultural se integran en estrategias compartidas.

Asimismo, se ha evidenciado el papel de instrumentos como los waterfronts regenerados, las estrategias de marca ciudad-portuaria y la incorporación de la cultura marítima como activo intangible, elementos que hoy configuran una narrativa global en la que el puerto deja de ser una infraestructura aislada para convertirse en un agente activo del desarrollo urbano.

Posteriormente, el debate se ha trasladado a la mesa redonda 'La integración puerto-ciudad a debate', donde se han compartido experiencias y visiones estratégicas desde distintos territorios. En ella han participado Ibon Areso, exalcalde de Bilbao y experto internacional en planificación urbana; David Pino, director de Port Vell en Barcelona; César Díaz, presidente de la Autoridad Portuaria de Santander; y José María Cárdenas, fundador de Eddea y figura clave en el desarrollo del distrito urbano portuario de Sevilla.

REGENERACIÓN DE LOS FRENTES MARÍTIMOS

La mesa, moderada por Carmona, ha abordado cuestiones como la regeneración de los frentes marítimos, la convivencia entre actividad portuaria y uso ciudadano, la sostenibilidad o los modelos de gobernanza compartida, aportando enfoques diversos desde la gestión pública, la planificación urbana y la operativa portuaria.

Desde una óptica técnica, el debate ha evidenciado que los principales desafíos actuales ya no se sitúan únicamente en la transformación física de los espacios, sino en la gestión de equilibrios complejos: compatibilizar eficiencia logística con apertura urbana, integrar innovación tecnológica sin perder cohesión social, y articular modelos de gobernanza multinivel donde confluyen autoridades portuarias, administraciones locales y agentes económicos.

En este contexto, han cobrado especial relevancia conceptos como la descarbonización de la actividad portuaria, la digitalización de las cadenas logísticas y la necesidad de generar proyectos tractores que activen ecosistemas económicos vinculados al puerto, consolidando así su papel como motor de desarrollo sostenible y competitivo en las ciudades.

El acto ha concluido con la clausura institucional y un espacio de networking celebrado en un entorno singular, a bordo de la réplica de la Nao Victoria 500, reforzando el carácter simbólico y experiencial de una jornada que ha puesto en valor el papel de la cultura marítima en la identidad de las ciudades portuarias.

NÚMERO 50 DE PORTUS

La publicación del número 50 de Portus supone un nuevo paso en la consolidación de RETE como plataforma internacional de referencia en el análisis de las relaciones puerto-ciudad, tras haber superado los 1.500 artículos publicados y reunir a lo largo de su trayectoria a expertos, académicos, responsables institucionales y profesionales del sector.

Esta edición conmemorativa incorpora una sección extraordinaria con 18 artículos que revisan la evolución de las relaciones puerto-ciudad en el último cuarto de siglo, abordando cuestiones como la regeneración urbana, la sostenibilidad, la innovación o la identidad cultural de los frentes marítimos.