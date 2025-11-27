Retrasos de hasta quince minutos en la línea C1 de Cercanías de Sevilla por una incidencia en la bifurcación de Utrera

Archivo - Viajeros en estación de tren en imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una avería en la Bifurcación de Utrera desde las 10,24 horas de la mañana de este jueves ha afectado a la línea C1 de Cercanías de Sevilla, concretamente al trayecto entre Dos Hermanas y Utrera, y ha provocado retrasos de unos quince minutos.

Según han informado fuentes de Adif a Europa Press, de igual forma se han visto afectados , debido al lugar donde se ha producido la avería, los trenes de media distancia entre Sevilla y Málaga que circulan por la línea convencional por la línea que pasa por Arahal, Marchena y Osuna, entre otras estaciones.

Por su parte, fuentes de Renfe han concretado a esta agencia que la compañía ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Dos Hermanas y Arahal para garantizar el trayecto a los viajeros de trenes de Media Distancia entre Sevilla y Málaga.