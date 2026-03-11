Reunión de "total colaboración" entre administraciones por la situación en el Distrito Macarena de Sevilla

Reunión entre el Ayuntamiento de Sevilla, Policía Local y Policía Nacional por la situación en el Distrito Macarena - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha convocado una reunión este miércoles con la Policía Nacional, Policía Local y el Distrito Macarena con el objetivo de "encontrar soluciones" a la situación del barrio del Cerezo, donde desde hace una semana cientos de vecinos están realizando patrullas ciudadanas ante la "creciente inseguridad en la zona".

Según una nota remitida por el Consistorio, la delegada del distrito, María Tena, ha informado de los refuerzos que se han puesto en marcha por parte de la Policía Local y el resto de servicios municipales como Lipasam o Asuntos Sociales.

Por su parte la Policía Nacional ha informado de que han detectado, tras la identificación correspondiente, que "la mayoría de las personas que provocan estos problemas de seguridad ciudadana están en situación irregular por lo que han dado traslado a la Brigada de Extranjería. Además, han localizado varios puntos de droga que agravan la situación de inseguridad en el barrio y se han comprometido a actuar".

Por otro lado, la Policía Local ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno "una dispensa de la uniformidad para determinados casos en los que el factor sorpresa es determinante". Asimismo, desde el Ayuntamiento se ha pedido "una mayor presencia por parte de la Policía Nacional".

Desde la subdelegación del Gobierno se ha asegurado de que "no existe un incremento de demandas por inseguridad en la zona por lo que se ha pedido colaboración al Ayuntamiento para que los ciudadanos que se vean en esta situación interpongan la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional de forma que puedan actuar en consecuencia".

Sobre la reunión, la delegada ha destacado el "ambiente de total colaboración entre ambas administraciones para terminar con un problema que es de todos y para encontrar soluciones que perduren en el tiempo.

"No se puede consentir que un vecino de Sevilla tenga miedo a qué le agredan cuando está aparcando su coche", ha concluido.