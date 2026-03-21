Revisan la copia del Giraldillo de Sevilla por si fuera necesario reemplazar temporalmente el original

Labores de limpieza y conservación en la copia del Giraldillo, que se halla junto a la Puerta del Príncipe de la Catedral. - EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La peana de la copia del Giraldillo que se halla en el atrio de la Puerta del Príncipe de la Catedral está siendo sometida esta semana a "labores de restauración y limpieza, dentro de la intervención conservativa del envolvente del pabellón, iniciada hace unos meses". Con posterioridad, tal como confirman fuentes del Cabildo catedralicio, se continuará con el desmontaje de dicha copia de la veleta "para su revisión y restauración" por parte de Ayesa.

En este sentido, cabe remarcar que el Cabildo Catedral y la citada empresa de ingeniería firmaron un convenio de colaboración para el estudio técnico y científico tanto del Giraldillo como de su réplica en bronce. Tras dos décadas expuesta a la intemperie, está siendo sometida a trabajos de limpieza, mantenimiento y revisión técnica.

Estas labores se iniciaron con el análisis de la réplica, realizada en 1998 en la Fundación Codina de Madrid, obra del escultor José Antonio Márquez Pérez, con la colaboración de un amplio equipo de técnicos y talleres especializados.

Este estudio tiene un carácter preventivo, ya que no puede descartarse que en una futura revisión del original sea necesario su desmontaje temporal. En ese supuesto, la réplica ocuparía de forma provisional su lugar, de ahí la importancia de analizar la copia desde todos los puntos de vista, incluidos los mecánicos, para garantizar su correcto funcionamiento como veleta.

Actualmente, la réplica se encuentra instalada junto a la Puerta del Príncipe, en el marco de las obras de conservación de la fachada neoclásica de la Catedral. .