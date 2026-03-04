El Rey Felipe VI recorre la muestra sobre Cayetana de Alba en Sevilla en compañía de sus hijos

El Rey recorre el Palacio de Dueñas junto a Eugenia Martínez de lrujo, la menor de los hijos de Cayetana de Alba, para visitar la exposición dedicada al nacimiento de la Duquesa. - ROCIO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha inaugurado este miércoles, 4 de marzo, la exposición 'Cayetana. Grande de España' por el centenario del nacimiento de quien fue Duquesa de Alba y que acogerá durante unos meses el Palacio de Dueñas, en pleno centro de Sevilla, y lo ha hecho en compañía de sus hijos, entre ellos, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, el mayor de la familia, Cayetano y Eugenia.

A las 16,30 horas, con puntualidad máxima, llegaba el coche oficial y toda la comitiva, entre un importante despliegue policial, a las puertas del recinto que vio nacer a Antonio Machado en 1875 y que tanto marcó al poeta --"Mi infancia son los recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero"--. Allí era recibido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el subdelegado del Gobierno de España, Francisco Toscano; el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, entre otras autoridades.

El Rey ha recorrido las distintas estancias que acogen la muestra dedicada a Cayetana de Alba ante un nutrido grupo de periodistas. La exposición ha sido promovida por la Fundación Casa de Alba con ocasión del centenario del nacimiento de la XVIII Duquesa de Alba y es fruto de tres años de investigación.

Comisariada por Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, junto al equipo de la citada fundación, la muestra contiene una selección de casi 200 piezas que incluye obras de arte, vestidos de alta costura, fotografías, objetos y correspondencia personal. Concretamente, incluye cinco bloques temáticos que abordan su biografía, sus aportaciones en el campo de la cultura a través del mecenazgo de importantes artistas, como coleccionista y pintora.

Como Curiosidad, se expone el manto de salida donado a la Virgen de las Angustias de la vecina Hermandad de los Gitanos, corporación con la que tenía un particular vínculo. Su hermano mayor, Emilio Jiménez, tampoco ha querido perderse este momento y ha estado presente en la inauguración oficial de la exposición.

Con este acto, concluye la agenda del Rey este miércoles en Sevilla, tras visitar esta mañana la Casa Consistorial de Dos Hermanas, donde ha sido recibido por su alcalde, Francisco Rodríguez, y la Corporación Municipal, junto al ministro Planas y al subdelegado del Gobierno Francisco Toscano, que ostenta, además, la condición de nazareno. Posteriormente, se ha acercado hasta el Centro Integral de Atención a Personas con Parálisis Cerebral (Aspace), con sede también en esta localidad sevillana, donde se han vivido emotivos y entrañables momentos.

A diferencia de lo sucedido en Dos Hermanas, el Rey no ha podido sentir el calor del público en la capital andaluza puesto que la calle Dueñas ha estado cortada de un extremo a otro y solo se ha permitido la presencia de un reducido número de personas en una zona acotada en la plazuela, en el extremo opuesto al monumento dedicado a Machado, obra del artista Julio López. En los balcones, apenas una decena de vecinos han sido testigos del acontecimiento en esta nublada tarde de marzo.