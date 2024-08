Reyes Romero (Vox) pregunta en el Congreso sobre la contaminación del agua en Lora del Río (Sevilla)

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha registrado preguntas relativas a la problemática del suministro del agua en la localidad sevillana de Lora del Río.

"La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha declarado que el agua tomada de la presa de José Torán y suministrada a la localidad sevillana de Lora del Río no es apta para el consumo humano, debido a la alta concentración de metales como el manganeso y su estado de turbidez", ha indicado la diputada, según recoge la formación en una nota de prensa.

Asimismo, Romero ha señalado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha suspendido las operaciones de desembalse del pantano de José Torán, ya que "podrían haber provocado el aumento en el nivel de manganeso del agua".

Con todo, la diputada ha informado que desde Vox exigen información acerca de las labores de desembalse del pantano de José Torán llevadas a cabo por la CHG, y de "cómo están afectando a la calidad de las aguas para el consumo humano". Además, "en relación con la contaminación del agua, queremos saber si el gobierno va a adoptar medidas en el ámbito de sus competencias", ha añadido.

Asimismo, Romero ha aseverado que "estamos hablando de un tema importante, de un servicio tan básico como primordial. Muchos pueblos de nuestra provincia están teniendo problemas relacionados con el suministro del agua de una manera u otra".

Por último, ha recordado que "la propaganda del fanatismo climático no soluciona nada", y concluye afirmando que "los loreños en particular y los sevillanos en general quieren soluciones y desde Vox no vamos a dejarlos solos en sus justas y legítimas reivindicaciones".