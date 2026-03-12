La Rinconada presenta 'Territorio Agro', "distintivo de calidad" del sector agroalimentario de la localidad sevillana

El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, en la presentación de la marca 'Territorio Agro'. - AYTO.DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

La Rinconada ha dado un paso decisivo en "la puesta en valor de su potencia agroalimentaria" con la presentación oficial de 'La Rinconada, Territorio Agro', una marca que aglutina bajo un mismo sello "la identidad, la calidad y el compromiso de las empresas agrícolas y agroalimentarias del municipio".

El acto, celebrado con la participación de empresarios del sector, representantes sindicales e institucionales, ha contado con la presencia del alcalde, Javier Fernández, quien ha reivindicado el "papel central de la agricultura como motor económico y social del territorio", señala el Consistorio en una nota de prensa.

Fernández ha estado acompañado por un nutrido grupo de concejales, entre los que se encontraba el responsable municipal de Agroindustria, Manuel Coronel. El acto ha contado con la presentación institucional de la marca a través de un manifiesto que ha recorrido los valores del territorio: "una tierra fértil dibujada por el horizonte de naranjas, olivares, patatas y campos abiertos que respiran junto al Guadalquivir".

El texto ha definido 'Territorio Agro' como "mucho más que un logotipo: un sello que garantiza el origen, un pacto entre la historia del municipio y su futuro, y el símbolo que une a las empresas locales bajo una misma identidad". Igualmente, la marca recoge los elementos que definen la producción agroalimentaria rinconadera: "sol, cielo, tierra, agua, tecnología y, sobre todo, personas".

"Cada producto que sale de La Rinconada es fruto del conocimiento acumulado, del compromiso diario y del respeto por las personas que, generación tras generación, han convertido este suelo en un referente agroalimentario", ha abundado al respecto el regidor.

El Centro Multifuncional Santa Cruz ha servido de punto de encuentro a empresarios agrícolas y agroalimentarios del municipio, representantes sindicales y cargos institucionales en un acto que ha puesto de manifiesto la voluntad compartida de proyectar la identidad productiva de La Rinconada más allá de sus fronteras.

Coronel ha destacado que "La Rinconada es un enclave con un bioclima privilegiado que permite una agricultura moderna, competitiva y altamente productiva, cuyos productos llegan diariamente a mercados de toda España y Europa". En este sentido, ha señalado que "el logotipo de 'Territorio Agro' no es solo un símbolo, sino la expresión de la excelencia de la agricultura rinconera".

El regidor se ha referido a que con este acto les permite presentar la nueva marca de La Rinconada, 'Territorio Agro'. "Somos un pueblo muy bien ubicado geográfico estratégicamente, que tiene una industria muy potente dentro del área metropolitana, pero que tiene la capacidad también de tener 12.000 hectáreas de suelo rústico que, a través de esta nueva marca, queremos poner en valor".

"Tenemos una simbiosis perfecta, una generación de confianza con el sector agroalimentario de la localidad, porque evidentemente a nosotros nos preocupa lo que a ellos les preocupa", ha añadido el regidor, para quien extisten muchos debates "en ese concepto de dualidad industrial y agrícola: el agua, el relevo generacional, la innovación en el campo, la PAC y el Mercosur".