La Rinconada (Sevilla) avanza en las obras del complejo de usos múltiples de Torrepavas, que "promueve la igualdad"

Obras del complejo de usos múltiples de Torrepavas en La Rinconada (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada ha informado este martes del avance de las obras del nuevo edificio de usos múltiples del complejo de Torrepavas, coincidiendo con la jornada de convivencia organizada por el Patronato Municipal de Personas con Discapacidad con motivo del Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional.

Según una nota de prensa emitida por el Consistorio, el alcalde, Javier Fernández, ha subrayado durante una visita a las obras que las inversiones en el Centro Ocupacional "son de las que nos sentimos más orgullosos", al incidir en el objetivo municipal de promover la igualdad y garantizar que "todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades".

Fernández ha felicitado a usuarios, cuidadores, profesionales y familias, y ha señalado que los presupuestos municipales de 2026 contemplan para la Fundación de Discapacidad una dotación de 2,8 millones de euros, un 4,8 por ciento más según ha asegurado, además de reformas previstas en el complejo de residencias de día y para personas gravemente afectadas.

La delegada de Bienestar Social, Mercedes Bueno, y el responsable municipal de Hábitat Urbano, José Manuel Romero Campos, han participado en la visita a las obras, junto a la directora del complejo, Cristina García.

El proyecto, ubicado en la zona donde se levantaba el antiguo edificio conocido como el Cólera, prevé un nuevo inmueble multifuncional y una plaza central de uso público. Actualmente se ejecutan la estructura y el cerramiento, tras lo que se abordarán revestimientos e instalaciones. La finalización está prevista para julio y la obra tiene un presupuesto cercano a los 400.000 euros, adjudicada a la empresa Compaingenia S.L.

El Ayuntamiento cuenta con una aportación de 250.000 euros de la Diputación de Sevilla procedente del Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR). El espacio total de actuación abarca 706,75 metros cuadrados, que incluirán zonas verdes y arbolado. El edificio multifuncional tendrá 252 metros cuadrados útiles y una sala diáfana destinada a actividades deportivas y otras propuestas del Patronato.

Bueno ha destacado en este sentido que el municipio "es un referente en materia de dependencia" por sus instalaciones y recursos, mientras que Romero Campos ha confirmado que las obras avanzan en plazo y permitirán incorporar un nuevo edificio al complejo.

El Ayuntamiento enmarca esta nueva dotación en el proceso de transformación del entorno, que ha incluido el soterramiento del arroyo Almonazar, la creación de la Avenida de La Unión, la eliminación de las naves colindantes y la construcción de nuevas viviendas.