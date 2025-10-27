Riqueni llega al Maestranza de Sevilla con 'Nerja', un viaje musical "entre el flamenco y la luz de la cueva"

Archivo - El guitarrista Rafael Riqueni, en una foto de archivo. - TEASTRO BRETÓN - Archivo

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá el día 1 de noviembre el regreso de Rafael Riqueni, "una de las figuras más admiradas y poéticas de la guitarra flamenca". El maestro presentará "en primicia" 'Nerja', su nuevo trabajo discográfico, una obra inspirada en la célebre Cueva de Nerja, descubierta en 1959, "que combina flamenco y música clásica bajo un evocador prisma impresionista".

En esta nueva creación, Riqueni convierte el hallazgo por un grupo de jóvenes de la cueva malagueña en una "metáfora sonora: un recorrido por la oscuridad, la luz y el misterio de lo oculto". Su lenguaje armónico --"tan refinado como emocional"- dibuja paisajes "que oscilan entre lo telúrico y lo onírico", reafirmando su lugar como uno de los compositores más sensibles y originales de su generación, destaca el teatro en una nota de prensa.

Para esta cita tan especial, el guitarrista estará acompañado por artistas invitados de primer nivel, entre ellos Israel Fernández, una de las voces más destacadas del cante actual, y la bailaora María Moreno, "cuya fuerza escénica añadirá un componente visual a la experiencia".

Con 'Nerja', Riqueni abre una nueva etapa en su carrera, tras el reconocimiento unánime de trabajos como 'Herencia' o 'Parque de María Luisa'. Esta presentación marca el inicio de una gira que recorrerá los principales escenarios del país.

Las entradas, con precios entre 17 euros (Paraíso) y 45 euros (Patio), están disponibles en las taquillas del Teatro de la Maestranza y a través de 'www.teatrodelamaestranza.es'.