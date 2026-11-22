SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha iniciado una investigación acerca de un robo ocurrido en la casa de Rubén Vargas, futbolista del Sevilla FC, mientras se encontraba disputando en la tarde de este pasado sábado el derbi contra el Real Betis en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press y ha adelantado El Chiringuito, los hechos han tenido lugar en su domicilio en la barriada de Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla) y no consta que se hayan producido daños personales. Los ladrones se han llevado cosas de valor del futbolista suizo.

No obstante, el Cuerpo está recabando información para esclarecer los hechos. Hasta el momento, Rubén Vargas sería el cuarto futbolista que ha denunciado un robo en su domicilio en Sevilla y alrededores durante este último mes.

El primero de ellos fue Antony, jugador del Real Betis, que sufrió un asalto mientras jugaba el partido de Champions contra el Oporto. En su casa estaban algunos de sus allegados. El segundo robo se produjo en la casa de otro futbolista del equipo verdiblanco, Troy Parrott en Tomares, mientras el irlandés jugaba contra el FC Barcelona.

Otro de los afectados por estos altercados fue el exfutbolista del Sevilla FC, Sergio Rico, cuando un grupo de encapuchados asaltaron su domicilio mientras se encontraba en su interior junto a su esposa y sus dos hijos durante la noche.