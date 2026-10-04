La ROSS crece un 24,4% en abonados y registra una ocupación del 95% en el primer programa sinfónico

Concierto ofrecido por la ROSS. - ROSS

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) cierra el periodo de venta y renovación de abonos para la temporada 2026/2027 con un 24,4% más de abonados con respecto a la temporada anterior. En total, en esta campaña, la ROSS ha registrado un total de 1.614 abonados para la presente temporada, frente a los 1.297 de la temporada anterior. Este aumento confirma la tendencia al alza de los últimos años y consolida el crecimiento del público que sigue de forma estable su temporada sinfónica.

Esta evolución positiva se mantiene de forma continuada desde la temporada 2023/ 2024, cuando la orquesta contaba con 920 abonados, ha destacado la ROSS en una nota. La cifra aumentó en 2024/2025 hasta los 1.104, manteniendo posteriormente la línea ascendente en 2025/2026 con 1.297 abonados. En la temporada 2026/2027, el número de suscriptores alcanza los 1.614, consolidando así un incremento del 75,43%.

La subida de abonados respecto a la temporada anterior pone de manifiesto la evolución positiva tanto en la continuidad del público como en la capacidad de atracción de la programación. En paralelo al incremento de la venta de abonos, la actividad de la ROSS ha registrado también una subida significativa en el número de espectadores.

Los registros de 2023/24 indican una asistencia de público total de 73.907 espectadores en las distintas actividades desarrolladas por la formación --incluyendo la temporada de ópera y ballet--. En 2024/25 este dato aumenta a 89.607 y vuelve a aumentar en 2025/26 alcanzando los 118.078 espectadores. En la inauguración de la presente temporada, la respuesta del público ha mantenido esta tendencia positiva, con una ocupación media del 95% en el triunfal programa de apertura de temporada con la interpretación del Requiem de Verdi.

El aumento de abonados y espectadores refleja el grado de confianza que el público deposita en la institución cultural, un comportamiento asociado a la calidad artística de la orquesta, al impulso de las acciones de captación de nuevos públicos, y a la incorporación de nuevas propuestas de ciclos.

A este crecimiento en la asistencia se suma el alcance digital de la ROSS durante la última temporada, con un avance que multiplica la visibilidad de su actividad y amplía su conexión con el público. Este desarrollo es especialmente significativo en YouTube, donde la formación publica la mayoría de sus conciertos de abono desde la temporada 24/25.

En este portal, la Orquesta ha pasado de 947 suscriptores y 51.700 visualizaciones en 2024, a 2.659 suscriptores y casi 82.000 visualizaciones en 2025, lo que supone un incremento de casi un 60% en sus reproducciones en la plataforma. En Facebook por su parte, la ROSS ha contabilizado 19,2 millones de visualizaciones, lo que representa un incremento del 35,6% respecto al periodo anterior. En Instagram, las visualizaciones han llegado a 9,6 millones, con un crecimiento del 9.343,9%, mientras que las interacciones se sitúan en 168.800, tras incrementarse un 8.953,2%.