La ROSS incorpora a la Fundación Abades como nuevo patrocinador para la presente temporada

El director Gerente de la ROSS, Jordi Tort y el director de la Fundación Abades, Manuel de Medio, en la firma de un acuerdo de colaboración entre ambas entidades. - ROSS

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) y la Fundación Abades han suscrito este miércoles un acuerdo de colaboración que convierte a la obra social del grupo hostelero y hotelero como nuevo patrocinador durante la presente temporada 25/26.

Esta alianza, se ha concretado con la rúbrica del acuerdo que ha tenido lugar en Abades Triana de Sevilla y al que han asistido, el director Gerente de la ROSS, Jordi Tort y Manuel de Medio, director de la Fundación Abades.

Según han destacado las entidades en una nota cojunta, ambas instituciones se comprometen así al "apoyo, coordinación y difusión mutua de sus actividades, sumando fuerzas y recursos con esta alianza estratégica que se prolongara durante el presente año 2026".

La obra social de la Fundación Abades forma parte de la "responsabilidad social corporativa de esta empresa hostelera y hotelera a través de la cultura, la formación y alineada con los valores de su empresa matriz".

Con este acuerdo, la ROSS consigue un nuevo patrocinador que se suma a la lista de entidades, instituciones y medios de comunicación con los que mantiene acuerdos de colaboración.