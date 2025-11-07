El rugby sevillano rinde homenaje a Sandra Peña con un acto contra el acoso escolar antes del partido de Las Cocodrilas

La madre de la menor víctima de acoso escolar en la concentración celebrada el 17 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Club de Rugby Las Cocodrilas, un equipo de Rugby Femenino perteneciente al Club de Rugby Unión Aljarafe Sevilla, rendirá este sábado, 8 de noviembre, un homenaje a Sandra Peña, la menor que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar el pasado 14 de octubre, en un acto que pretende "convertir el dolor en unión" y reafirmar que "el deporte debe ser un espacio libre de acoso y un lugar seguro para todos".

El homenaje tendrá lugar antes del partido que el equipo disputará en el Instituto Deportivo de La Cartuja de Sevilla, a las 14,45 horas, y contará con la presencia de la familia de Sandra, que realizará el saque de honor, según ha informado el Club en un mensaje, difundido por la familia de la menor.

El club ha invitado a todos los clubes y equipos de la provincia a sumarse al acto y acompañar a las jugadoras en la salida al campo, con un mensaje conjunto de unidad y respeto bajo el lema 'Donde hay unión, no hay miedo. #StopBullying'.

El encuentro será retransmitido por 'Movistar+', lo que, según el club, supone una oportunidad para difundir el mensaje y seguir reclamando medidas y leyes que protejan a los niños y niñas frente al acoso escolar.

"El deporte une, protege y enseña respeto dentro y fuera del campo", ha señalado la entidad, que ha animado a la ciudadanía a participar en este homenaje y "jugar en equipo" contra el acoso.

Cabe enmarcar que no es la primera vez que el mundo del deporte se vuelca con el caso de Sandra Peña, dado que el Real Betis Balompié, equipo que apoyaba la menor y cuya camiseta vestía en la imagen que difundió la familia para que "nadie la olvidase", guardó un minuto de silencio en el primer partido que jugó tras el incidente y depositó un ramo de flores en uno de sus asientos, recordando a la joven.

Por su parte, los aficionados del Sevilla F.C. dejaron ver durante un encuentro contra el Mallorca una pancarta en la grada del Gol Norte en la que se podría leer "Tolerancia cero con el bullying. DEP Sandra".