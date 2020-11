Ruiz Ballesteros apuesta por una "drástica reducción de cargos" en el Rectorado de UPO (Sevilla) y mayor autogobierno

Catedrático de Antropología Social, es candidato a rector en las elecciones del día 12

El candidato a rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) Esteban Ruiz Ballesteros, catedrático de Antropología Social en la UPO y doctor en Antropología por la Universidad de Sevilla, apuesta por una "drástica reducción de cargos" en el Rectorado en su propuesta de gobierno, lo que conllevaría "mayor coordinación, cohesión, eficiencia y transversalidad".

En una entrevista concedida a Europa Press, Ruiz Ballesteros aboga también por potenciar al máximo "la capacidad de autoorganización y autogobierno" y "redefinir nuestra identidad como universidad pública, abriendo nuevos horizontes adaptados a la demanda social".

Entre los principales objetivos que se ha marcado para el mandato, si resulta ganador en los comicios, contempla la recuperación de unos cauces ágiles de comunicación e información entre el gobierno de la UPO y las personas que componen la Universidad. Además, plantea desarrollar el campus, "seña de identidad", como un espacio socioambiental.

En cuando a la actual situación, derivada de la crisis del coronavirus, para Ruiz Ballesteros, la UPO, "independientemente de las consecuencias de la pandemia, se encontraba ya en un punto de inflexión en el que precisa redefinirse como universidad pública, de ahí lo importante de estas elecciones".

"La tendencia de la UPO es claramente al alza desde que participa en todo tipo de rankings y seguiremos escalando puestos en lo que se refiere a nuestro desempeño y rendimiento docente, así como en la productividad científica y la calidad de nuestros servicios".

Su principal apuesta pasa por reconstruir la comunidad UPO a través de la "mejora de la comunicación y la información entre todas las personas que conforman nuestra universidad: estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios", ha añadido.

TRAYECTORIA

Director del Departamento de Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública de la UPO desde 2013, ha sido responsable de la política de profesorado en la UPO entre 2001 y 2009, primero como director general de profesorado y posteriormente como vicerrector de profesorado.

Ruiz Ballesteros (Jerez de la Frontera, 1966), Medalla al Mérito de la UPO, ha sido coordinador del programa de doctorado en Ciencias Sociales (2013-2017). Como investigador destacan sus proyectos y aportaciones en tres líneas prioritarias: Antropología Ambiental, Turismo Comunitario e Intervención Social.

En la actualidad, participa en dos proyectos de investigación: 'Turismo de base local y resiliencia socioecológica' (Plan Nacional I+D

Ministerio de Ciencia e Innovación) y 'Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía: modelo organizativo, recursos humanos y financiación' (Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Junta de Andalucía).

A lo largo de los años ha enseñado en distintas titulaciones

de la UPO: Trabajo Social, Ciencias Ambientales, Humanidades, Sociología y Ciencias Políticas. Asimismo, ha realizado diversas estancias de investigación y docencia en instituciones internacionales como la Anthropological Centre for Training and Research on Global Environmental Change, Indiana University (EEUU); Centre National Recherche Scientifique-Ecole de Haute Etudes en Sciences Sociales. Centre Edgar Morin (París) y Charles Darwin Foundation, Research Station, en Santa Cruz (Islas Galápagos).