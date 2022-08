Rus (CES) ambiciona que la industria alcance el 20% del PIB y reclama las infraestructuras históricas de la provincia

SEVILLA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha asegurado que la industria es el "principal reto" en la provincia y ha apostado por fomentar el sector con el objetivo de que alcance un 20% del Producto Interior Bruto (PIB): "para ello son claves los fondos europeos".

Así lo ha expresado en una entrevista concedida a Europa Press en la que apuesta por impulsar y mejorar los polígonos empresariales, "que son grandes focos de desarrollo económico y social", y que representan alrededor de un 50% del PIB de la provincia, así como buscar un modelo de gestión "que solucione de una forma homogénea la problemática existente en las diversas áreas industriales y empresariales de Andalucía".

"El peso de la industria sigue siendo bajo en la provincia y se mantiene estancado desde hace años. Elevarlo hasta el 20% en la próxima década es un reto tan acertado como exigente. Los empresarios y los sindicatos estamos totalmente comprometidos con ese objetivo", ha afirmado.

En su opinión, hace falta una "estrategia industrial clara, facilitar la inversión privada y proteger el empleo más cualificado y mejor remunerado".

Además, ha recordado Rus, la industria se ha visto muy afectada por la situación de crisis en el momento en que "estábamos creciendo en la convergencia, competitividad y eficiencia".

Considera Rus que tendría que haber unos costes bonificados o sin impuestos, ni cargas adicionales, para la energía destinada a la producción industrial --gasoil, electricidad o gas--. "Si tenemos más inflación y más costes, lógicamente, las empresas españolas no podrán competir con el resto de las europeas. El coste debería ser en el mejor de los casos, el mínimo de los países de la Unión Europea, o al menos, estar en la media".

En cuanto a la situación de Abengoa, Rus ha avisado de que si no se soluciona el problema, "sería un paso atrás en la necesaria industrialización de Sevilla y Andalucía, y un duro golpe para nuestro tejido productivo y para el empleo". Abengoa es una "empresa tractora" de la industria auxiliar sevillana, "referente en la internacionalización de nuestras empresas, que genera miles de empleos cualificados en toda la cadena de valor y que ha apostado siempre por la modernización del tejido industrial", de modo que "su pérdida supondría un verdadero fracaso a nivel económico, laboral y político".

"Si Gobierno y Junta saben las unidades de negocio que son viables se debe hacer todo lo posible por sacarlas adelante, apoyando con capital público y privado. Para eso hay que vender un proyecto y proponer un plan de negocio, donde se explique los pasos necesarios para su reestructuración, qué cartera de negocio tiene y la capacidad para mantenerse y de crecer", ha subryado el presidente de los empresarios sevillanos.

Rus ha apelado de nuevo a las administraciones para que tomen las medidas necesarias para "frenar la desindustrialización" de Sevilla y que pongan sobre la mesa líneas de ayudas para impulsar este sector tan necesario. "Hay que promover políticas industriales encaminadas a ofrecer un entorno propicio para el desarrollo de la industria, donde se priorice la colaboración público-privada".

LA PATRONAL REIVINDICA INFRAESTRUCTURAS

Miguel Rus ha asegurado que "hay que seguir trabajando por las infraestructuras que son necesarias para nuestra provincia y que han quedado en el olvido, como el cierre de la SE-40, la red completa de Metro, la conexión de Santa Justa al Aeropuerto o una mayor eficiencia del Cercanías. Entre todos, tenemos que reclamar a cada una de las administraciones competentes que compense el déficit histórico presupuestario y en materia de infraestructuras que tienen con la provincia de Sevilla", ha añadido Rus.

Para el presidente de la patronal, las infraestructuras son "claves". Por un lado, "para las mercancías, para la industria y para las empresas" y, por otro, "para la movilidad de las personas". En este sentido, "necesitamos muchos más aparcamientos en las paradas de Metro y del Cercanías, así como en el área metropolitana, que facilitren y fomenten el uso del transporte público. Debemos tener un plan de parkings para Sevilla, para actualizarlos y optimizarlos".

Asimismo, Rus ha destacado que las interconexiones entre las distintas tipologías de transportes públicos y privados también son primordiales. "Hay que plantear verdaderas alternativas a la movilidad en coche. Fomentar de verdad el transporte público significa hacerlo barato".

Desde la CES "creen firmemente" que las infraestructuras son "sinónimo de desarrollo", y sin estos proyectos, Sevilla "no podrá disminuir sus porcentajes de población en riesgo de exclusión social --tiene seis de los diez barrios más pobres de España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)-- ni acabar con la ratio de una población en paro estructural de un 20%".

"Sabemos que el informe medioambiental sobre la SE-40 está hecho y no entendemos por qué no se ha sometido ya a la decisión definitiva. No queremos una solución política. El resultado final tiene que ser una solución técnica, que sean los técnicos los que decidan cuál es el mejor proyecto, y que luego la Administración y los empresarios busquemos la financiación", ha subrayado Rus.

"Es la única obra de tal envergadura que está parada en España. Y, sin embargo, es vital para el desarrollo de Sevilla, ya que supone todo el tráfico de mercancías, especialmente, de nuestra industria agroalimentaria, por lo que mejoraría el tráfico, la eficiencia, las conexiones, la atracción de inversión de plataformas logísticas, la distribución, el transporte, y supondría un ahorro de tiempos, de plazos y de costes".

"Esto haría de Sevilla una provincia más competitiva, pero también es una obra que implica a toda una región. Hay que tener en cuenta que provincias como Huelva y Cádiz, y Andalucía, en su conjunto, se verían beneficiadas". Por ello, Rus ha afirmado al respecto que la entidad que preside "quiere compromisos en plazos y tiempos de ejecución. Basta ya de esperar".

Rus ha asegurado que sin infraestructuras no hay desarrollo. "De hecho, la crisis de la pandemia y la posterior alza agresiva de la inflación no ha hecho más que acentuar las grandes carencias en infraestructuras y movilidad que tiene Sevilla. Estos proyectos, que luego han quedado estancados, podrían estar generando actividad económica, empleo e inversión para que nuestra provincia no se quede a la cola de Andalucía, España y Europa".

CONEXIÓN SANTA JUSTA-AEROPUERTO

Para Rus, que no haya una conexión entre el Aeropuerto y Santa Justa "a estas alturas" y después del "gran trabajo" que se está haciendo con la ampliación y remodelación del aeropuerto "es una pena". En este sentido, "no se comprende cómo una ciudad como Sevilla, por dimensión, habitantes, y pasajeros --más de 7,5 millones en el Aeropuerto, según datos de 2019--, no tenga esta conexión, cuando el sector turístico es clave para el desarrollo de la ciudad, de la provincia y de la región".

"Desde luego es otra deuda pendiente de las administraciones públicas con Sevilla, y, por cierto, motivo de debate en la campaña de los recientes comicios autonómicos. Sólo esperamos que este proyecto sea una realidad cuanto antes ya que, en Sevilla, como siempre, vamos tarde".

Por último, Rus se ha referido al Metro y al hecho de que solo exista una línea en servicio 50 años después desde que se empezara a proyectar. "Sevilla es la única ciudad europea de su tamaño sin red de suburbano; de hecho, en España hay otras ciudades con menor dimensión y número de habitantes que cuentan con ella. Si Gobierno y Junta se han comprometido a financiar el 50 por ciento de las obras de la Línea 3, que así sea". "La prioridad es que esta obra se realice de manera urgente. No pongamos trabas y pongamos soluciones", ha concluido.