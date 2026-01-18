Una ruta revela los rincones desconocidos de Marchena (Sevilla) y su papel en época de Carlos V: "Una joya por visitar"

Iglesia de santa Isabel, anterior templo jesuita de Marchena (Sevilla). Construido en la época de Carlos V - MARCHENA SECRETA

MARCHENA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Marchena encierra "múltiples y desconocidos rincones que tomaron importancia durante la época de Carlos V" y que, hasta ahora, han permanecido "al margen" de las rutas turísticas que son ofrecidas al público de forma habitual. Ahora, además en cierta relación con el quinto centenario entre el monarca e Isabel de Portugal, que dará lugar a diversos actos en Sevilla capital, la ruta 'Marchena en tiempos de Carlos V' propone un recorrido por palacios, conventos y espacios históricos de la localidad sevillana, todo ello con el objetivo de poner en valor su legado artístico, nobiliario y cultural, especialmente durante la época de Carlos V, momento en el que la ciudad ejerció de "centro de poder nobiliario y administrativo en Andalucía", acercándolo al público general y captando la atención de los más curiosos.

Así lo ha planteado en una entrevista con Europa Press el comunicador y experto universitario en Difusión del Patrimonio por la UNED, José Antonio Suárez, también encargado de dirigir el medio digital 'Marchena digital', que ha confeccionado una ruta que recorre diversos espacios históricos que cobraron especial importancia durante la mencionada época para "despertar" la atención de los visitantes a rincones, hasta ahora, poco conocidos en esta "joya aún por descubrir".

"Nuestro objetivo es proponer una ruta por los lugares más desconocidos de Marchena, porque creemos que esto es una joya por descubrir y queremos que la gente pueda conocer la importancia histórica que tuvo nuestra localidad durante la época del emperador Carlos V", ha subrayado Suárez.

"MARCHENA ERA NÚCLEO DE PODER NOBILIARIO"

Tal y como ha enmarcado el comunicador, Marchena jugó un papel "destacado" durante la época del mencionado monarca, especialmente en relación con Sevilla. "Una de las personas que recibe a Carlos V cuando entra en Sevilla, a la puerta de la Macarena en 1526, es el duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León, primer duque de Arcos, que era señor de Marchena", ha subrayado.

Así, según el experto, la familia Ponce de León se estableció como una de las principales familias de Andalucía, controlando amplios espacios en la región y manteniendo su sede en Marchena.

"Desde aquí se administraban cuestiones relativas a toda la sierra de Ronda, de Cádiz, de Rota, Chipiona, la Casa de Jerez y otras posesiones que tenían en la provincia de Sevilla". En ese contexto, prosigue el experto, "Marchena no era solo una villa cualquiera, sino un núcleo de poder nobiliario estrechamente vinculado a los acontecimientos políticos de la época".

LA PLAZA DE SAN ANDRÉS O EL CONVENTO DE SANTA ISABEL

Fruto de la investigación del experto y sumadO a cierta necesidad de divulgación confesada por Suárez, surge la ruta 'Marchena en tiempos de Carlos V'. Así, abarca puntos de relevancia histórica en este sentido.

El primer emplazamiento sitúa a los interesados en el recorrido en la plaza de San Andrés, donde los visitantes serán bienvenidos por los encargados de la administración de la ruta. Así, se les introducirá en la familia de Ponce de León, anteriormente mencionada como protagonistas del poder nobiliario en la localidad.

Desde allí, tal y como enmarca Suárez, se recorrerán murallas, conventos y otros lugares del entorno relevantes. La siguiente parada será el convento de Santa Isabel, donde se podrá visitar la tumba de Doña María de Toledo, entre otros.

Así, la ruta continúa en el convento de Santo Domingo, que recuerda esencialmente las tumbas de Rodrigo Ponce de León o Luis Cristóbal, entre otros, y prosigue con el Palacio Ducal y su entorno, residencia que aún conserva capillas, conventos y ruinas, así como un castillo almohade y el trazado de la muralla medieval.

"Esperamos que la ruta atraiga turismo a la localidad, porque merece la pena. Mucha gente, cuando llega, se queda sorprendida, porque estos rincones no se conocen, es llamativo que mucha gente se quede en Sevilla ciudad y obvie estos lugares, que ayudan a conocer la historia de nuestra provincia a través de una enriquecedora experiencia cultural", ha enmarcado el comunicador.

Las reservas de las rutas, en grupos reducidos y con flexibilidad horaria, pueden realizarse a través de la web de 'Marchena Secreta'.