San Juan (Sevilla) refuerza las medidas preventivas por la activación del protocolo del Virus del Nilo

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ha anunciado este miércoles el refuerzo de las medidas preventivas por la activación del protocolo del Virus del Nilo. El anuncio llega después de que la Junta de Andalucía haya identificado mosquitos portadores del virus en trampas en el municipio, Gelves y Mairena del Aljarafe.

Según una nota remitida por el Consistorio, esta medida se adopta al encontrarse los tres municipios dentro del radio de 1,5 kilómetros de la identificación de los mosquitos portadores, lo que implica mantener un nivel de riesgo de alerta hasta el 9 de diciembre, de "forma exclusivamente preventiva". Han insistido en que no hay casos en personas ni animales.

El Ayuntamiento han efectuado este miércoles estas tareas en los parques de Valparaiso y Valdomina. La alcaldesa de San Juan, María Luisa Moya, y el delegado de Medio Ambiente, Ricardo Ruiz, han estado presentes durante la actuación, destacando "la importancia" de estas labores para garantizar la seguridad y el bienestar de todos. La alcaldesa ha indicado que "el Consistorio lleva aplicando actuaciones continuadas de control, entre ellas la vigilancia de imbornales y aguas estancadas y la fumigación en parques de la localidad".

Por su parte, el delegado de Medio Ambiente ha señalado que en estos días "están aumentando las labores de prevención con la fumigación de las zonas verdes y estamos intensificando las visitas de control. Tras cada fumigación será necesario acotar el acceso durante 48 horas a la zona afectada".

Actualmente en Andalucía, Aznalcázar (Sevilla) y el municipio gaditano de La Línea de la Concepción, permanecerán en alerta hasta el 9 de diciembre. El cordobés de Guadalcázar, donde se ha prorrogado la situación hasta el 3 de diciembre; y los sevillanos de Las Cabezas de San Juan, hasta el 20 de noviembre; Morón de la Frontera hasta el 26 de noviembre; La Rinconada y Almensilla, hasta el 27 de noviembre. También Burguillos y la entidad poblacional Torrepalma de Carmona, hasta el 10 de diciembre, según el detalle ofrecido por la Junta en una nota de prensa.