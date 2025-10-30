San Nicolás del Puerto celebrará el II Concurso de Recetas Caseras de la Sierra Morena de Sevilla el 15 de noviembre

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras una primera edición, el pasado año en Las Navas de la Concepción, la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur-Turismo de la Provincia, y su marca para la promoción de los productos agroalimentarios locales 'Sabores de la Provincia de Sevilla' vuelve a convocar el Concurso de Recetas Caseras de la Sierra Morena de Sevilla, que en esta ocasión se desarrollará en el municipio de San Nicolás del Puerto, el sábado 15 de noviembre, a partir de las 12,00 horas.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, el objetivo de este certamen de cocina es la "puesta en valor de la gastronomía de la comarca", y se celebrará de manera itinerante por los diferentes municipios que la componen, con el fin de "rescatar las recetas tradicionales de guisos caseros de la Sierra Morena de Sevilla". Una vez celebrado el concurso, se fomentará la incorporación de las recetas ganadoras a las cartas de los establecimientos de la comarca incluidos en la marca Sabores de la Provincia de Sevilla.

A este certamen, en el que podrán competir un máximo de 20 participantes, puede concurrir cualquier persona mayor de edad y que resida en cualquiera de los diez municipios de la Sierra Morena de Sevilla, formada por Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto.

Los participantes deberán elaborar recetas que tengan como ingrediente o base principal productos propios de la Sierra Morena de Sevilla, como son las carnes del cerdo ibérico, venado, jabalí, cordero, perdiz o conejo.

El jurado valorará que la receta sea casera y siguiendo métodos tradicionales, así como el sabor, aroma y la presentación, tras lo que otorgará cinco premios, de entre 600 y 200 euros. Sabores de la Provincia de Sevilla se reserva el derecho de uso de las recetas presentadas al concurso con fines promocionales.

Según establecen las bases del concurso, publicadas en la web de Prodetur ('www.prodetur.es') el plazo de inscripción finalizará el lunes 10 de noviembre de 2025, a las 12,00 horas.