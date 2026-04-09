Sanidad confirma amenazas a una médica por una receta en Mairena (Sevilla), la tercera agresión en menos de una semana

Archivo - Imagen de recurso de agresiones médicas. - ZHANNA DANILOVA/ COMCAS - Archivo

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla ha lamentado una nueva agresión a profesionales sanitarios en la provincia, la tercera en menos de una semana tras las que han tenido lugar en Lora del Río y Arahal. En esta ocasión, el episodio ha ocurrido en Mairena del Aljarafe, en el centro de salud Ciudad Expo durante una consulta.

En este sentido, según informa en un comunicado, familiares de un paciente que tenía cita acudieron al centro sanitario para, "con una actitud intimidatoria y amenazas", coaccionar, supuestamente, a la doctora en la prescripción de una receta "que no procedía".

Pese a las aclaraciones de la médica, los presuntos agresores elevaron un tono "hostil y violento" hacia ella, que "por temor a mayores represalias", acabó dispensando la receta "de manera manual". Tras ello, la profesional sanitaria dio por finalizada la consulta y les comentó que podían abandonar el centro de salud. En ese momento, uno de los agresores "profirió graves insultos y a vociferar que la profesional sanitaria 'le había tratado mal'".

La médica agredida informó a la dirección del centro sanitario sobre el suceso para que se activara el protocolo de agresiones del SAS.

Desde el SMS condenan con firmeza esta nueva agresión, "al igual que todas las que sufren los profesionales sanitarios que cada día atienden a la población en condiciones de creciente presión y vulnerabilidad", al tiempo que animan a todos los profesionales sanitarios que sean objeto de una agresión "a denunciar para no silenciar un problema evidente".