Sanz admite que "evidentemente" la Avenida de la Constitución de Sevilla no contará este año con toldos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una atención a medios. - MARIA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha admitido este jueves que "evidentemente" la Avenida de la Constitución no contará este verano con toldos para paliar las altas temperaturas durante los próximos meses, misma vez que ha remarcado que las propuestas del proyecto fueron presentadas el pasado 29 de mayo a la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía y que aún el Consistorio no ha recibido respuesta.

"Las dos propuestas que se presentaron a la Comisión de Patrimonio entraron el 29 de mayo. Hoy estamos a 9 de julio y estamos esperando que resuelva, sin prisa pero sin pausa. Evidentemente, este año ya no habrá toldos en la Avenida de la Constitución", ha detallado durante una atención a medios.

Además, ha sostenido que es el "único equipo de gobierno que está intentando que la vía cuente con toldos". "Lo adecuado hubiese sido que quien planificó la peatonalización de la Avenida, gran acierto, por cierto, del señor Monteseirín, cuando taló 380 árboles, hubiese planificado una estructura fija que permitiera el montaje de toldos durante los meses de verano".

Al hilo, ha remarcado que se trata de un proyecto "complejo" al afectar a una zona cuyos edificios recogen un "gran valor patrimonial".