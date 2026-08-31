Sanz asegura que "Sevilla va a estar presente" este miércoles para apoyar a Ceuta y llevará una propuesta al Pleno

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a la presidenta de la Casa de Ceuta en Sevilla, Rosa Colmenar. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido este lunes en la Casa Consistorial a la presidenta de la Casa de Ceuta en Sevilla, Rosa Colmenar, en un encuentro en el que ha trasladado su respaldo a la ciudad autónoma y ha anunciado que "Sevilla va a estar presente" el próximo miércoles, Día de Ceuta, en la concentración de solidaridad convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Asimismo, Sanz ha avanzado que el Ayuntamiento llevará una propuesta al próximo Pleno municipal, previsto para el mes de septiembre, con el objetivo de reforzar el respaldo institucional de la ciudad a Ceuta, según ha informado el Consistorio en una nota.

Durante la reunión, el alcalde ha expresado su "apoyo y solidaridad a los ceutíes y, especialmente, a los más de 2.200 ceutíes que viven en Sevilla". "Sevilla está con Ceuta en estos momentos difíciles y queremos que nuestros vecinos sepan que no están solos", ha señalado Sanz.

Sanz ha recordado que el Ayuntamiento de Sevilla se sumará este miércoles, a las 20,00 horas, a la concentración convocada por la FEMP como muestra de solidaridad y apoyo a la ciudad autónoma. El acto se celebrará en la propia Casa Consistorial y, según ha señalado el alcalde, "queremos que sea un gesto claro de apoyo y cercanía de toda la ciudad de Sevilla hacia Ceuta y hacia todos los ceutíes".

Por último, el primer edil ha manifestado que "desde el Ayuntamiento vamos a seguir mostrando nuestro compromiso y nuestro respaldo a Ceuta, también desde el ámbito institucional, llevando esta cuestión al próximo Pleno municipal".